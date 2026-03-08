Argentina irá por el quinto puesto en el Seven de Vancouver

La selección argentina no pudo con Francia y jugará por el quinto lugar ante Nueva Zelanda.

Este sábado la selección argentina de rugby masculino en su modalidad seven disputó sus tres encuentros correspondientes a la Zona B del Seven de Vancouver. El seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora tenía el desafío de mejorar el rendimiento de los últimos torneos, en los que no consiguió el acceso a la semifinal.

El camino en el estadio BC Place de Vancouver además comenzó torcido, porque tuvo derrota frente a Australia por 17-15. Pese a esa caída, el equipo argentino se recuperó por la noche y obtuvo una resonante victoria frente a Fiyi por 17-14. Sin embargo, en el cierre de la jornada sufrió una dura caída ante Francia por 28-12 que lo dejó sin chances de jugar las semifinales.

Sí podrá pelear por acceder al quinto puesto. En ese marco, este domingo enfrentará desde las 14.52 a Nueva Zelanda. En la otra semifinal por el quinto lugar se enfrentarán Francia y Gran Bretaña. En caso de una victoria jugará contra el vencedor de estos elencos; mientras que en caso de perder intentará evitar el último puesto ante el perdedor de ese encuentro.

Por el título, en cambio, se disputarán las semifinales entre Sudáfrica y Australia y entre Fiyi y España. Entre ellos cuatro estará el ganador del título en Canadá.

Plantel

Para este torneo, Gómez Cora confió en Martiniano Arrieta, Santino Zángara, Matteo Graziano, Luciano González, Pedro de Haro, marcos Moneta, Santiago Álvarez, Lautaro Bazán Vélez, Gregorio Pérez Pardo, Valentín Maldonado Castro, Santiago Vera Feld y Juan Batac.

Resultados | Seven de Vancouver

-Zona B:

Sábado 7/3:

15-17 vs. Australia.

17-14 vs. Fiyi.

12-28 vs. Francia.



-Semifinal (5° puesto):

Domingo 8/3:

14.52: vs. Nueva Zelanda.