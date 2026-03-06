Continúa abierta la convocatoria para participar del premio literario Fray Mocho

El premio literario Fray Mocho es la máxima distinción literaria otorgada por el Gobierno de Entre Ríos. Se recibirán trabajos hasta el viernes 29 de mayo de 2026 a las 13. La inscripción puede hacerse de manera virtual o física.

Podrán participar autoras y autores entrerrianos nativos, oriundos de otros lugares del país y argentinos naturalizados, con una residencia mínima, continuada y permanente de cinco (5) años en la provincia, a la fecha del llamado a concurso.

Para concursar deberá presentarse un ensayo original e inédito, con una extensión mínima de 80 (ochenta) páginas y un máximo de 250 (doscientas cincuenta) páginas.

Para la inscripción física quienes participen deberán remitir un sobre a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, según consta en las bases y condiciones. Para la inscripción virtual, deberán descargarse la aplicación Mi Entre Ríos y seguir los pasos correspondientes.

El fallo del jurado, que estará integrado por tres miembros de reconocidos antecedentes literarios, se conocerá el 30 de octubre de 2026.

El premio consistirá en la edición de la obra por parte de la Editorial de Entre Ríos, de 1.000 (mil) ejemplares, 200 (doscientos) de los cuales se entregarán sin cargo al autor.

El Fray Mocho tiene continuidad mediante convocatorias anuales, con rotación de distintos géneros literarios y de acuerdo con el siguiente ordenamiento: teatro, poesía, cuento, novela y ensayo. Este criterio fue establecido según ley Nº 7.823 y su decreto reglamentario Nº 2967/87 GOB.

Informes y consultas: premiofraymocho@gmail.com