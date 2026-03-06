Julio Mazziotti presenta su nuevo disco “E.R.E.S.” en Colón

El pianista y compositor argentino Julio Mazziotti regresará a Entre Ríos para ofrecer un concierto especial en la ciudad de Colón. La presentación será el viernes 13 de marzo a las 20:30, en el auditorio de la Biblioteca Popular Fiat Lux, donde el artista dará a conocer su nuevo álbum “E.R.E.S.”.

El espectáculo forma parte de la Gira Internacional 2026 del músico y marcará su regreso a la provincia con un concierto que propone un recorrido por las composiciones de su más reciente trabajo discográfico, además de algunas de las piezas más representativas de su trayectoria.

“E.R.E.S.” es el disco número 15 en la carrera de Mazziotti y se plantea como una propuesta conceptual centrada en la experiencia humana a través del piano. El título se desglosa en cuatro ideas que atraviesan el proyecto artístico: Esencia, Resonancia, Emoción y Silencio, conceptos que el compositor propone como pilares de su universo musical.

“Este concierto es una invitación a despojarnos de lo cotidiano y reencontrarnos en esa esencia compartida que solo la música y el silencio pueden revelar”, expresó el artista sobre la propuesta.

Reconocido por su estilo de piano contemporáneo y de fuerte impronta cinematográfica, Mazziotti ha llevado su música a escenarios de distintas ciudades del mundo, entre ellas París, Nueva York, Madrid, Roma, Santiago de Chile, Ciudad de México y Cracovia, además de numerosas presentaciones en América y Europa.

La actuación en Colón ofrecerá una experiencia íntima para el público local y para los turistas que visitan la ciudad, en un concierto pensado para sumergirse en la atmósfera sonora que caracteriza al compositor.

Datos del concierto

Fecha: viernes 13 de marzo de 2026

Hora: 20:30

Lugar: Auditorio Biblioteca Popular Fiat Lux (12 de Abril 208, Colón)

Entradas: $25.000, disponibles en la biblioteca y online a través de EntradaWeb.