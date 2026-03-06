El Cineclub Noble invita a una nueva programación para marzo y abril

"Nosferatu, el vampiro de la noche" abrirá el ciclo este martes.

Se trata de Noches de Transilvania / Citas con los vampiros y es organizada por el Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER) con apoyo de La Vieja Usina y Enersa. La primera función será este martes 10 en la Sala Noble (Matorras 861, Paraná), a las 20. Se proyectará Nosferatu, vampiro de la noche (1979), de Werner Herzog. La entrada es libre y gratuita.

El IAAER, organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, invita a este ciclo que se prolongará hasta abril. Habrá invitados especiales, intervenciones artísticas y diálogos interdisciplinarios en cada función. Este martes participarán el docente e investigador Leandro Drivert y el periodista y docente Franco Giorda. Además se podrá ver durante todo el ciclo la instalación site specific "Lo eterno...", de Mana Ríos.

Sobre la película del martes, Nosferatu, vampiro de la noche (1979) dirigida por Werner Herzog (Alemania 106´), es protagonizada por Klaus Kinski en el papel de Nosferatu; Isabelle Adjani como Lucy Harker; Bruno Ganz como Jonathan Harker; y Roland Topor como Renfield. Está basada en la novela Drácula, de Bram Stoker (1897) y fue originalmente concebida como un remake de la película clásica muda Nosferatu de 1922, que también integra la cartelera de este ciclo.

Próximas funciones

Martes 17 de marzo a las 20: Déjame entrar (2008), dirigida por Tomas Alfredson (Suecia, 110´). En la Sala Noble.

Viernes 27 de marzo a las 20: Nosferatu (1922) dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau (Alemania 91). En la Sala Principal de La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861)

Martes 31 de marzo a las 20: El Conde (2023) dirigida por Pablo Lorraín (Chile 110´). En la Sala Noble.

Viernes 10 de abril a las 20: El día trajo la oscuridad (2013) dirigida por Martín Desalvo, (Argentina 78´). En la Sala Noble.