“Comedia Anti-Marzo” invita a tres sábados de stand up

Con la llegada de marzo —mes asociado al regreso de las clases, el trabajo y las rutinas— con Litoral Stand Up que propone una alternativa para distenderse en tres sábados consecutivoen la ciudad de Paraná.

Bajo el nombre “Comedia Anti-Marzo”, el ciclo se realizará los sábados 7, 14 y 21 de marzo a las 21.30 en la Cervecería Riera, ubicada en Laurencena 306.

El espectáculo contará con la participación de los comediantes Nacho Koornstra, Mateo Izza, Ignacio Grünbaum, Belisario Ruiz y Lisandro Riera, quienes presentarán material reciente y rutinas de humor vinculadas a la vida cotidiana.

La propuesta se desarrollará a la gorra, una modalidad habitual en el circuito de comedia independiente que permite al público colaborar con los artistas según su criterio al finalizar el show.

Además del espectáculo, el espacio ofrecerá cervezas artesanales, pizzas y gastronomía, en un ambiente pensado para disfrutar de una noche distendida.

Quienes deseen asistir pueden reservar mesa con anticipación comunicándose al 343 5432400.