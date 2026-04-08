Sarubi: “La comisión investigadora de la deuda fortalece la transparencia en Entre Ríos”

El diputado provincial Bruno Sarubi (JXER) se refirió a la media sanción otorgada este miércoles al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que crea una comisión investigadora de la deuda pública.

El legislador destacó a través de un comunicado el acompañamiento de distintos bloques, incluido el PJ, y dijo que se trata de “un paso importante para fortalecer la transparencia y mejorar la calidad institucional en Entre Ríos”.

“Estamos dando una señal clara de que hay temas que deben estar por encima de las diferencias políticas. La deuda pública es un tema estructural, y contar con herramientas que nos permitan analizar en profundidad cómo evolucionó es clave para no repetir errores”, afirmó, en relación a la iniciativa impulsada por la gestión de Rogelio Frigerio.

Sarubi subrayó que el proyecto logró un acompañamiento amplio y consideró que “eso demuestra que cuando hay voluntad de diálogo, se pueden construir consensos en temas importantes para el futuro de Entre Ríos”.

En ese sentido, valoró el proceso de discusión del proyecto y remarcó que “hubo apertura para incorporar aportes de distintos sectores, lo que permitió enriquecer el debate y complementar la propuesta original”.

“Esto no se trata de mirar el pasado con ánimo de confrontación, sino de generar información seria y transparente que nos permita tomar mejores decisiones hacia adelante”, agregó.

Por último, el legislador sostuvo que la creación de esta comisión “se inscribe en una línea de trabajo que apunta a ordenar las cuentas públicas, fortalecer la previsibilidad y consolidar una gestión responsable”.