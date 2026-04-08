Fuertes: “La sonrisa se tiene que transformar en cosas concretas; queremos que la recaudación se comparta”

"Estamos siendo víctimas de un círculo vicioso porque, al haber falta de actividad, hay falta de recaudación, y es la falta de actividad de un plan macroeconómico que baja desde el gobierno nacional y que el gobierno provincial apoya. Por eso, fuimos a decirle al gobernador que los intendentes justicialistas no estamos de acuerdo porque la gente la está pasando mal", señaló Fuertes.

El intendente de Villaguay y presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas, Adrián Fuertes, brindó detalles de la reunión que mantuvieron con el gobernador Rogelio Frigerio y los puntos solicitados.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Fuertes sostuvo que en la reunión con el gobernador “hubo intercambio de opiniones, de visiones, porque somos todos seres humanos y las impresiones que nos causan las cosas son disímiles”.

En tal sentido, explicitó que “la reunión nació cuando se inició una nueva etapa en la Liga de intendentes y yo creo que lo que tenemos que hacer los intendentes es hablar con el gobernador, con sus funcionarios, plantear nuestros problemas, y a pedido de integrantes de la Liga yo me comuniqué con el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, y acordamos que nos reciba el gobernador, que también agradezco que estuvo con todo su Gabinete, ministros y secretarios de áreas y demás. Así que, desde el punto de vista de lo formal, estamos contentos”.

No obstante, planteó: “Nosotros estamos siendo víctimas de un círculo vicioso porque, al haber falta de actividad, hay falta de recaudación y hay un impacto de ocho meses de caída de la recaudación, y es la falta de actividad de un plan macroeconómico que baja desde el gobierno nacional y que el gobierno provincial apoya. Por eso, fuimos a decirle al gobernador que, claramente, los intendentes justicialistas no estamos de acuerdo porque la gente la está pasando mal. Hay mayor demanda social, no es cierto que haya bajado la pobreza, eso está descartado y así lo dicen los índices de la UCA”.

En ese marco, reveló que “la Municipalidad de Villaguay cocina todos los días y hay cocinas municipales que están cocinando 1.000 raciones por día para que la gente tenga un plato de comida en su casa. Desde que asumí esa demanda ha ido aumentando día a día, de gente que nos pide un plato de comida; yo no necesito ningún índice para saber lo que está pasando”.

En cuanto a la posibilidad de gestionar ayuda del sector privado empresarial, el intendente recordó que “había un impuesto a la riqueza que fue derogado, y la única baja de impuestos que yo he visto del gobierno nacional es a los autos importados y el impuesto a la riqueza. Por otro lado, se ha sacado el monotributo y hay una baja para los impuestos internos y, por ejemplo, le sacaron los impuestos internos al champán, al consumo suntuoso”.

Al respecto, el intendente criticó que “hace unos días el gobernador se reunió con un grupo de empresarios y en el último párrafo del comunicado que envió el gobierno les piden a los intendentes que bajemos las tasas. Sin embargo, hoy hay por 15 años tasa cero a la industria en el parque industrial de Villaguay. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Conocen las cosas? Es lo mismo que yo vaya a una empresa y le diga ‘a mí me parece que usted vende muy caro su producto’”.

Asimismo, describió que “en nuestra normativa vigente, porque así lo dice la Constitución y lo dicen las leyes, los municipios se tienen que hacer cargo sólo de la atención primaria de la salud, y en el caso de que lo acuerden con la provincia. Yo tengo siete Centros de Salud, 12 jardines maternales, incluido uno nocturno, y tengo un comedor universitario donde le doy de comer a 1.000 personas por día, entre lo social y lo universitario”.

“La verdad es que la situación es acuciante, no ya para los municipios como Villaguay que son de mediano tirando a grandes, sino sobre todo para los municipios chicos que tienen muy poca recaudación propia, por su propia dinámica económica dentro de esos pueblos, y que la están pasando muy mal”, definió.

En este contexto, aseguró que en la reunión con el gobernador desde la Liga de Intendentes “no le pedimos fideos moñito a la provincia, fuimos a pedir cinco puntos concretos que se los dejamos por escrito. El primero, distribución de los aportes del Tesoro Nacional a los municipios de acuerdo a la fórmula de coparticipación. Y esta idea surge porque todos hemos escuchado al gobernador decir que los niveles de actividad son parecidos a la pandemia, y en el año 2020 de la pandemia el Foro de Intendentes de Cambiemos, el interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, el interbloque de senadores nacionales de Cambiemos, el interbloque de diputados provinciales de Cambiemos y el interbloque de senadores provinciales de Cambiemos, le pidieron al entonces gobernador (Gustavo) Bordet que les coparticipe los ATN. Y Bordet dispuso 300 millones de pesos para coparticipar a los intendentes haciendo lugar a la petición. Por eso ahora yo fui y le pedí al gobernador actual exactamente lo mismo que pidieron ellos”.

Sobre la respuesta, apuntó: “Lo dejamos a consideración, nosotros entendemos la estrechez económica que está atravesando la provincia, que son las mismas que estamos atravesando nosotros, pero el tema es que nosotros estamos en contra de este plan económico que provoca esto”.

En el detalle de los demás pedidos, puntualizó: “Otorgamiento equitativo de aportes no reintegrables a aquellos municipios que acrediten fehacientemente su necesidad independientemente de su pertenencia política. Y eso se pide porque hasta ahora salieron de aportes no reintegrables o subsidios, 300 millones a Concordia; 80 millones más a Concordia; 100 millones a Federal, 30 millones a Alcaraz; otro tanto a Ubajay y a Gualeguaychú, y el común denominador de todos esos subsidios es que son todos municipios oficialistas. Resulta que dieron subsidios a siete municipios y por esas cosas del azar, ninguno fue para un municipio de la oposición. Por eso como presidente de la Liga lo que pido es igualdad ante la distribución de recursos públicos”.

Ante ello, advirtió que “el ATN es el 1% de la masa de coparticipación de toda la Argentina; el 2% del impuesto a la ganancia, y el 1% del 90% de los bienes personales. Nosotros en Villaguay pagamos impuestos, pagamos impuesto a las ganancias y pagamos impuestos a los bienes personales, pero no recibimos ATN. Por eso nosotros queremos que se coparticipen los ATN, porque del esfuerzo del trabajo de mi pueblo se junta plata para los ATN, y los municipios no reciben ATN”.

Por otra parte, Fuertes aseveró que la recaudación del sector del campo “ayuda, pero el impacto de esa ayuda no es tan importante, porque el problema es que la Argentina es diversa, es multifacética y no es solo el campo, el gas, el petróleo y la minería, es mucho más que eso. Argentina es un país primarizado y regionalizado, por eso vemos con mucha preocupación y nos pega muy fuerte que se han fundido cerca de 20.000 pymes y han dejado entre 250.000 y 300.000 puestos de trabajo menos. Y, además, yo no considero que se genere trabajo con leyes laborales, el trabajo se genera con consumo, el trabajo se genera con gente que tenga plata en el bolsillo y compre productos que producen los argentinos. Porque si usted compra autos chinos, si compra todo en Temu, compra todo en Shane, se funden las textiles, se funden las automotrices”.

Agregó que “el punto 4 del pedido al gobernador es posibilitar a los municipios el acceso al anticipo financiero otorgado mediante el decreto nacional 922/2025 en la medida del índice de coparticipación que a cada uno de nosotros nos corresponde. Mediante ese decreto se le otorgaron 220 mil millones de pesos del gobierno nacional a la provincia, y toda esa guita la juntan con los impuestos que también pagamos los municipios, pero no vuelve a los municipios, va a la provincia”.

“Yo sé de la buena voluntad, somos todos buenos, hay un buen trato, pero llega un momento que esa sonrisa y el buen trato se tienen que transformar en cosas concretas. Yo particularmente soy un tipo que defiende la institucionalidad, no me va a escuchar decir cosas sin argumentos; aunque puedo equivocarme, cada vez que digo algo lo trato de fundamentar de buena fe. Una cosa es tener buena fe y otra cosa es ser giles. Entonces, esta es una situación provocada por una macroeconomía del gobierno nacional, a la cual adhiere claramente el gobierno provincial a través de sus votos en la Legislatura, que nos pega a nosotros directamente, que somos el pato de la boda de todo eso. Con lo cual no estamos de acuerdo y queremos que la recaudación de fondos en la cual los ciudadanos de nuestros municipios participan, se comparta con nosotros”, concluyó.