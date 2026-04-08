Mountain Bike: el entrerriano Catriel Soto logró el bronce en el Campeonato Argentino

El ciclista entrerriano Catriel Soto logró el tercer puesto del Campeonato Argentino de Mountain Bike XCO, disputado durante del 1 al 5 de abril en el Parque Deportivo de Montaña de la ciudad capital de Mendoza.

En esta ocasión, el múltiple campeón argentino y dos veces representante olímpico del ciclismo de montaña oriundo de Colón completó el podio que encabezó el riojano Agustín Durán, escoltado por el local Fernando Contreras.

“No puedo estar más contento y agradecido con este resultado, pero sobre todo con el gran proceso realizado para llegar nuevamente a ser protagonista en la cita más importante de nuestro deporte a nivel nacional”, manifestó el Cacique en su cuenta de Instagram.

“Nada fue fácil en este camino, son ya más de 20 años donde la pasión por lo que hago me lleva cada día a seguir empujando mis propios límites y eso es lo más hermoso del deporte, poder luchar contra uno mismo”, agregó y felicitó al campeón y subcampeón de la prueba.

Esta fecha única en Mendoza fue fiscalizada por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (Facimo), con el apoyo del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Durante cinco jornadas intensas, los protagonistas compitieron en las modalidades XCO (cross country olímpico), XCC (short track), XCR (relevos) y XCE (eliminator), en circuitos especialmente diseñados para poner a prueba cada aspecto del rendimiento.

Todos los campeones:

Entre los caballeros se consagraron campeones: Facundo Zotes (Cadetes, Tucumán), Francisco Castro (Menores, Santiago del Estero), Alejandro Durán (Máster C1, La Rioja), Fernando Reates (Máster C2, Córdoba), Franco Molina (Máster A, Tucumán), Hugo Pernini (Máster B1, Mendoza), Juan Nardolillo (Máster B2, Tucumán), Agustín Durán (Elite, La Rioja), Facundo Cayata (Sub-23, Tucumán) y Arturo Ovalles (Junior, San Juan).

En damas, fueron campeonas: Inés Gutiérrez (Elite, San Juan), Maite Ovejero (Junior, Catamarca), Lucía Miralles (Sub-23, Mendoza), María Pilar Lizarraga (Cadetes, San Luis), Pilar Adoue (Máster A, Mendoza), Leila Luque (Máster B1, Tucumán), Liliana Poggio (Máster B2, Mendoza), Paula López (Máster C1, San Juan), Ana Gregori (Máster C2, San Juan), Valentina Rosas (Menores, Neuquén) y Josefina Bunjeil (Máster D1, Mendoza).