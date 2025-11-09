Con Kremer, los “Pumas” vencieron holgadamente a Gales

Kremer fue titular en la victoria de Argentina en su visita a Los Pumas.

Este domingo hubo acción para la selección argentina de rugby, que enfrentó a la selección de Gales en el Principality Stadium. El primer partido de la gira argentina por Europa, contó con el arbitraje de Ben O’Keeffe.

Los Pumas marcaron diferencias rápido, ya que a los 10 minutos ganaba por 14-0 gracias a los tries de Pedro Delgado y Gerónimo Prisciantelli, ambos convertidos por Santiago Carreras. Sin embargo, a los 21 lo empató el combinado europeo con los tries de Tomos Williams y Dewi Lake, convertidos por Dan Edwards.

Un penal convertido por Carreras volvió a darle la ventaja a la Argentina, que terminó ampliando mucho más la diferencia antes del final con los tries de Simon Benítez Cruz y Mateo Carreras, ambos convertidos por Carreras para la victoria parcial por 31-14 hacia el descanso.

En el arranque del segundo tiempo, el equipo de Felipe Contepomi volvió a ampliar la distancia en el marcador: Bautista Delguy anotó un try que Carreras convirtió para estirar la distancia. De ahí en más fueron golpe por golpe: Jac Morgan y Blair Murray convirtieron para Gales; Prisciantelli nuevamente y Santiago Grondona lo hicieron para los Pumas, que vencieron por 52-28.

La victoria abrió la gira argentina por Europa, en donde también enfrentará a Escocia el próximo domingo 16 y a Inglaterra, el domingo 23.

-SÍNTESIS-

Gales 28-52 Argentina.



Punto a punto:

7’PT: try de Pedro Delgado, convertido por Santiago Carreras (ARG).

10’PT: try de Gerónimo Prisciantelli por Santiago Carreras (ARG).

15’PT: try de Tomos Williams, convertido por Dan Edwards (GAL).

21’PT: try de Dewi Lake, convertido por Dan Edwards (GAL).

31’PT: penal de Santiago Carreras (ARG).

38’PT: try de Simón Benítez Cruz, convertido por Santiago Carreras (ARG).

40’PT: try de Mateo Carreras, convertido por Santiago Carreras (ARG).

Resultado parcial: Gales 14-31 Argentina.

4’ST: try de Bautista Delguy, convertido por Santiago Carreras (ARG).

14’ST: try de Jac Morgan, convertido por Dan Edwards (GAL).

22’ST: try de Gerónimo Prisciantelli, convertido por Santiago Carreras (ARG).

33’ST: try de Blair Murray, convertido por Jarrod Evans (GAL).

40’ST: try de Santiago Grondona, convertido por Santiago Carreras (ARG).



Formaciones:

Gales: Rhys Carre, Dewi Lake, Kerom Assiratti; Dafydd Jenkins, Adam Beard; Alex Mann, Aaron Wainwright, Jac Morgan; Tomos Williams, Dan Edwards, Ben Thomas, Max Llewellyn; Josh Adams, Blair Murray y Tom Rogers.

DT: Steve Tandy.



Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado; Guido Petti, Marcos Kremer; Juan González, Joaquín Oviedo, Pablo Matera; Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Santiago Chocobares, Justo Piccardo; Mateo Carreras, Santiago Carreras y Bautista Delguy.

DT: Felipe Contepomi.



Ingresaron:

-En Gales: Liam Belcher, Nicky Smith, Archie Griffin, Freddie Thomas, Olly Cracknell, Kieran Hardy, Jarrod Evans, Louis Rees-Zamit.



-En Argentina: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Tomás Rapetti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Juan Mallía y Rodrigo Isgro.



Amonestados:

27’PT: Ben Thomas (GAL).

3’ST: Tomos Williams (GAL).



Árbitro: Ben O’Keeffe.



Estadio: Principality Stadium.