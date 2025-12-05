Se confirmó el calendario escolar 2026: cuándo comenzarán las clases en Entre Ríos

El Consejo General de Educación (CGE) dio a conocer el cronograma escolar 2026 establecido mediante la Resolución Nº3686/25, que fija las fechas clave para el funcionamiento del sistema educativo entrerriano en todos los niveles y modalidades.

De acuerdo con lo dispuesto, el 11 de febrero se realizará la presentación de los equipos de supervisión y equipos directivos de todos los niveles y modalidades. Un día después, el 12 de febrero, será el turno de la presentación de los equipos docentes, instancia que coincidirá con el desarrollo de las Jornadas Regionales de Educación.

El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo, con el inicio de clases en los niveles Inicial, Prmario y Secundario, en todas sus modalidades y tipos de gestión. En tanto, el Nivel Superior dará apertura a su actividad académica el 9 de marzo.

El receso de invierno se cumplirá del 6 al 17 de julio, mientras que el 18 de diciembre se concretará la finalización del ciclo lectivo 2026, con el correspondiente cierre diversificado de trayectorias escolares en los niveles Inicial, Primario y Secundario, en todas sus modalidades y tipos de gestión.

Con esta planificación, el CGE “garantiza previsibilidad y organización institucional para toda la comunidad educativa de la provincia”.