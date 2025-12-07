Ante la confirmación de un caso de sarampión, Salud convocó a comisión de vigilancia

Salud confirmó el primer caso de sarampión en la provincia y convocó en forma urgente a la Comisión Ministerial Asesora para la Vigilancia y Control del Sarampión para evaluar en detalle la situación epidemiológica.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó el primer caso de sarampión en la provincia, detectado en Santa Elena, departamento La Paz, con resultado positivo por PCR informado por el Ministerio de Salud de la Nación, tras el análisis realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), Dr. Carlos G. Malbrán, en Buenos Aires. Cabe destacar que el protocolo de actuación se había activado de inmediato ante la sospecha inicial del caso.

En este marco, este sábado se reunió la Comisión Ministerial Asesora para la Vigilancia y Control del Sarampión, conformada por Resolución Ministerial N° 3231 de 2025, para evaluar la situación y continuar con los próximos pasos del protocolo, de la cual participaron las direcciones generales de Epidemiología, de Hospitales, del Primer Nivel de Atención, y de Comunicación y Relaciones Institucionales; la Directora Materno Infanto Juvenil; y equipos del Departamento de Vigilancia Epidemiológica; del Laboratorio Central de Epidemiología; del Programa Ampliado de Inmunizaciones; de la Residencia de Epidemiología; y los equipos locales de salud en Santa Elena, que se encuentran realizando el seguimiento.

El director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, destacó la importancia de una actuación inmediata y oportuna para garantizar la vigilancia y el control del caso, así como la búsqueda del nexo epidemiológico, e indicó: "Desde la sospecha se inició el aislamiento del paciente, el control de carnets de vacunación y la vigilancia de posibles síntomas en los contactos estrechos". También adelantó que el lunes el equipo de Vigilancia reforzará la investigación epidemiológica, evaluará nuevas tomas de muestra y continuará con las acciones de bloqueo.

En cuanto a la articulación con otros organismos, cabe destacar que se mantiene contacto permanente con el Ministerio de Salud de Santa Fe por un antecedente de viaje del paciente, y con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación para coordinar el protocolo. Además, el área de Acción Social de la Municipalidad de Santa Elena está brindando asistencia a la familia.

Sobre el caso

Se trata de un niño de dos años, que cuenta con una dosis de vacuna triple viral aplicada en noviembre de 2024 y no presenta comorbilidades, es residente en zona rural de Santa Elena (Departamento La Paz), y tiene antecedente de viaje reciente a la localidad santafesina de Casilda. El inicio de los síntomas se registró a fines de noviembre, con fiebre, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos. Realizó la primera consulta médica en el Centro Pediátrico Santa Elena, sin necesidad de internación, y se inició el protocolo ante la sospecha de la enfermedad, con la notificación correspondiente a la cartera sanitaria provincial, envío de muestras para confirmación y comienzo de acciones de bloqueo. Actualmente, se encuentra clínicamente estable, en aislamiento domiciliario junto a su núcleo conviviente y con el seguimiento y acompañamiento por parte del Centro Pediátrico.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos recuerda la importancia de completar los esquemas de vacunación, así como consultar de manera inmediata ante la aparición de fiebre y exantema, evitando el contacto con otras personas hasta recibir orientación sanitaria.