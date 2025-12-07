Diputados retomará la creación de su protocolo de prevención para casos de violencia laboral y de género

Tras la última reunión de la Comisión Especial de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género de la Cámara de Diputados, que se realizó el 9 de septiembre, Diputados volverá a abordar este martes la creación de un protocolo propio para casos de violencia institucional, laboral o de género. La Comisión es temporaria y en aquel último encuentro se habló de un plazo de seis meses para elaborarlo, con un informe preliminar a los tres meses.

El martes 9 a las 9 se volverá a reunir la Comisión Especial de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género de la Cámara de Diputados de la provincia. En la ocasión se retomará el debate para la elaboración de un protocolo propio de la Cámara para abordar casos de violencia institucional, laboral o de género. Entre los parámetros que se fueron analizando se señaló a los protocolos de otras instituciones como la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Municipalidad de Paraná, el Poder Judicial o la Cámara de Senadores.

La Comisión es presidida por la diputada Susana Pérez, y ya avanzó en aspectos organizativos para tener listo el protocolo, para lo que, además de escuchar las opiniones de mujeres del Poder Judicial y Legislativo y de especialistas en la problemática, se establecieron las formas de trabajo y se solicitó un espacio para sesionar cada miércoles, coincidiendo con las sesiones ordinarias de la Cámara.

En relación a la metodología de trabajo, Pérez recalcó oportunamente que “el objetivo es avanzar en la elaboración de un protocolo propio, tomando como base proyectos legislativos ya presentados, así como protocolos de otras instituciones como la Uader, la Municipalidad de Paraná, el Poder Judicial o el de la Cámara de Senadores. Es decir que se busca adaptar las mejores prácticas a la realidad de la Cámara de Diputados”.

La comisión está integrada por representantes de todos los espacios políticos, incluyendo las minorías dentro de los bloques. “También nos dedicamos a definir quiénes van a ser los invitados especiales, todos expertos en este tema. Va a ser todo un desafío sobre todo por el tiempo con el que contamos, pero es algo para lo que estamos preparados”, remarcó Pérez en septiembre.

