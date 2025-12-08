Concejal de Victoria denunció la circulación de videos falsos de contenido sexual con su rostro

La concejal victoriense Luciana Zorzábal, del bloque Progreso Cívico Vecinal, encendió la alarma pública tras denunciar en sus redes sociales la circulación de videos pornográficos editados con su rostro.

Con fuertes críticas hacia quienes —según afirmó— buscan incomodarla y silenciarla, la edil vinculó el ataque digital con su postura política y su condición de mujer en un ámbito que, asegura, “cobra caro” la transparencia y la frontalidad.

“Aparentemente, andan circulando videos porno con mi cara”, expresó.“Están enojados, incómodos y quieren silenciar”, agregó la edil y aseveró: “Querer hacer política decente y con la verdad al vecino es muy caro, más si sos mujer”.

“Gracias infinitas a cada vecino que se me acerca y me anima públicamente y a los que lo hacen por privado por miedo”, mencionó luego.

Finalmente, expresó: “Pedido especial: por favor pónganme buenas lolas por lo menos, esta semana pido la publicación de todos los sueldos de los políticos”.