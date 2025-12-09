Provinciales

Frigerio celebró la baja de retenciones: "La Argentina está en la dirección correcta"

09 de Diciembre de 2025 - 19:43

El gobernador Rogelio Frigerio destacó hoy la decisión del gobierno nacional de reducir nuevamente las retenciones, al considerar que "es un paso más en el rumbo correcto para aliviar la carga sobre quienes producen, mejorar la competitividad y darle aire a nuestras economías regionales".

"Celebro la decisión del gobierno nacional de volver a bajar las retenciones. Es un paso más en el rumbo correcto: aliviar la carga sobre quienes producen, mejorar la competitividad y darle aire a nuestras economías regionales", señaló el mandatario entrerriano en su cuenta de X.

Frigerio remarcó que para provincias productivas como Entre Ríos la medida tiene un impacto directo en la inversión y en la generación de empleo genuino. "Para provincias productivas como la nuestra, cada punto menos se traduce en más inversión, más actividad y más empleo privado", afirmó.

Al mismo tiempo, sostuvo que la reducción es solo un avance dentro de un camino que debe profundizarse: "Y aunque este es un avance importante, la Argentina tiene que seguir en esta dirección hasta poder eliminarlas definitivamente".

Finalmente, el gobernador reiteró que Entre Ríos acompañará cada decisión que contribuya a dinamizar el campo y fortalecer las economías regionales: "Desde Entre Ríos vamos a acompañar cada medida que potencie al campo y a las economías regionales. Estamos en la dirección correcta".

El anuncio de Caputo

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció este martes por la mañana una nueva reducción de los derechos de exportación (DEX) para el sector agropecuario. La medida alcanza a los principales complejos agrícolas del país y busca mejorar la competitividad del sector y acelerar el ingreso de divisas. En principio, la medida sería formalizada este miércoles a través del Boletín Oficial.

 

Según informó el ministro de economía, Luis Caputo a través de la red social X, las alícuotas bajarán de manera inmediata en los siguientes niveles:

-Soja: de 26% a 24%

-Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

-Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

-Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

-Girasol: de 5,5% a 4,5%

La decisión se enmarca en un programa gradual de reducción permanente de retenciones, uno de los impuestos más cuestionados por el sector productivo. Caputo remarcó que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia la eliminación total de los derechos de exportación, aunque reconoció que la velocidad del proceso dependerá de la evolución macroeconómica. “Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”, aseguró el ministro.

 

