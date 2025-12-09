Por obras en la ruta 18, aconsejan precaución al transitar cerca de Villaguay

Vialidad trabaja esta semana en el montaje de un puente en el kilómetro 137 en la zona de Paso de la Laguna y emitió recomendaciones para conductores.

Vialidad Nacional informó este martes que durante esta semana se estará trabajando en el kilómetro 137 de la Autovía Ruta Nacional N°18, a la altura de Paso de La Laguna y recomienda prestar atención a posibles cortes intermitentes que se realizarán durante el montaje del puente peatonal en la calzada principal y colectoras.

El organismo solicitó transitar con precaución por la zona y reducir la velocidad en la zona urbana de Paso de la Laguna, ubicado a unos 16 kilómetros al oeste de Villaguay; respetar las indicaciones del personal de obra y la cartelería de señalización.

También sugirió utilizar los retornos y accesos a colectoras habilitadas y recordó que está prohibido transitar durante la operatoria del montaje y el uso de la pasarela hasta su habilitación.

Tramos en obra y desvíos

Vialidad Nacional continúa los trabajos de transformación en Autovía de la ruta nacional 18 a lo largo de los primeros tramos que abarcan 135 kilómetros hasta la intersección con la Ruta Provincial 20. Con una longitud de 67,85 kilómetros, el segundo tramo se extiende desde Las Tunas hasta la intersección con la ruta provincial 20 a la altura del acceso a Villaguay.

Se recuerda a la población que continúan los desvíos en los accesos a Seguí (km 31,2 y 33,6) y Viale (km 51,9, 52,8, 53,1 y 54,5), en la intersección con ruta provincial 32 y en el kilómetro 89,3. Por este motivo, se recomienda a los usuarios circular con precaución respetando las velocidades máximas recomendadas y atender a las indicaciones de banderilleros y personal de seguridad.