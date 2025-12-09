Salud refuerza controles tras confirmarse un caso de sarampión en Santa Elena

En la mañana del lunes, la directora del Hospital de Santa Elena, Dra. Lisandra Ortellado, participó, junto a la Comisión de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Provincia, de una reunión de trabajo con distintas instituciones para coordinar acciones ante el único caso confirmado de sarampión en la ciudad.

Posteriormente, junto al equipo de la Comisión Epidemiología y con la participación de agentes sanitarios y vacunadores de nuestro Hospital y de otras instituciones locales, se realizaron "acciones de campo, visitas y control del carnet de vacunas como así también se realizaron vacunaciones dentro del protocolo sanitario".

"El caso continúa controlado y bajo seguimiento", remarcaron oficialmente. Por último, recordaron a la comunidad la importancia de tener los carnet de vacunación al día y que, ante fiebre o aparición de exantemas, deben acercarse a la Guardia del Hospital con barbijo para una evaluación.