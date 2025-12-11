Diputados: la Comisión de Juicio Político decidió abrir una investigación contra la vocal Susana Medina

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos formalizó esta tarde el inicio de la investigación de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia Susana Ester Medina, acusada de mal desempeño en sus funciones. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que actuará como Comisión de Investigación, resolvió unificar dos denuncias presentadas y ordenó una serie de medidas probatorias que deberán ser cumplidas en plazos perentorios de cinco días.

La decisión se adoptó después de varias horas de debate de la Comisión de Juicio Político, con la presencia de 16 diputados encabezados por la presidenta de la comisión, Gabriela Lena. El cuerpo legislativo analizó los expedientes administrativos N° 3400 y N° 3432, presentados respectivamente por el docente jubilado Eugenio Alejandro Jacquemain y por María Fabiana Cian junto a María Valeria Harari (Entre Ríos sin corrupción), ambos fundamentados en la causal de mal desempeño conforme lo establece la Constitución Provincial y tomando como base lo denunciado por la revista ANÁLISIS en artículos de investigación periodística de los últimos meses, en torno a graves irregularidades de la vocal Susana Medina de Rizzo.

La comisión resolvió correr traslado a la magistrada denunciada con copias de las acusaciones para que en un plazo de cinco días corridos comparezca personalmente o con apoderado a ejercer su defensa, ofrecer pruebas y constituir domicilio. La incomparecencia o inacción de Medina no impedirá la prosecución de las actuaciones.

Se fijó audiencia para el lunes 22 de diciembre a las 17 horas en el recinto de la Cámara de Diputados, donde la vocal podrá ser oída y contestar preguntas de los miembros de la comisión.

Las resoluciones aprobadas incluyen un paquete exhaustivo de medidas probatorias que abarcan el período comprendido entre 2016 y 2025. La investigación se centrará en varios ejes:

--Estadísticas judiciales: Se ordenó al Área de Planificación, Gestión y Estadística del Poder Judicial que informe las estadísticas de la Sala 3 del Fuero Laboral desde 2019, con especial énfasis en las estadísticas personales de la vocal Medina, incluyendo fechas de alta de procesos, dictado de sentencias, y desagregación de votos con identificación de cada vocal interviniente.

--Ausencias y licencias: La Secretaría de Superintendencia N° 1 deberá informar todas las ausencias de la jurisdicción desde diciembre de 2016, con descripción de las fechas en que se ausentó de la provincia, copias certificadas de solicitudes de licencias con sus fundamentos, listado de licencias por capacitación, uso de viáticos, y acuerdos del STJ que concedieron dichas licencias, especialmente las que requieren autorización por viajes a otras provincias o al exterior.

--Gastos del Estado: La Contaduría General y la Tesorería del Superior Tribunal deberán detallar todos los gastos generados por viáticos de la magistrada y sus choferes, gastos de alojamiento, refrigerio, movilidad, combustible, peajes y estacionamientos durante el período 2016-2025, discriminando montos abonados por viáticos nacionales y extranjeros.

--Uso de vehículos oficiales: La Secretaría de Superintendencia N° 2 deberá informar sobre vehículos oficiales asignados a la vocal entre 2016 y 2025, registro de salidas y rutas, órdenes de comisión, libros de guardia, hojas de ruta con origen y destino, nómina completa de choferes asignados, régimen horario y horas trabajadas fuera de la jurisdicción.

--Salidas del país: Se libró oficio a Migraciones Argentina solicitando informe de todas las salidas del país de la Dra. Medina en los últimos nueve años, especificando días y horas.

--Vínculo con asociaciones: En un capítulo particular, la comisión ordenó a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina que informe sobre aportantes de auspicios, sponsors y donaciones durante 2023 y 2024, específicamente si recibió aportes del Banco de Entre Ríos, Fundación Bersa y Fundación Grupo Petersen. También se solicitó detalle de eventos en los que participó Medina en los últimos cinco años, con lugares, fechas y horarios, y si se le abonaron sumas por representación, asistencia o gastos.

Plazos y consecuencias

Todos los organismos requeridos tienen plazo perentorio e improrrogable de cinco días corridos para responder. En caso de incumplimiento, la presidenta de la comisión quedó facultada para realizar presentaciones judiciales o administrativas correspondientes. La investigación se desarrollará bajo las facultades conferidas por el Capítulo VIII de la Constitución Provincial, pudiendo ampliarse, aclararse u ordenarse otras medidas en el transcurso del proceso.

Una vez realizada la investigación, la comisión elevará un informe a la Cámara de Diputados con todos los antecedentes y su dictamen. Si el dictamen es favorable a la acusación, requerirá dos tercios de votos de la totalidad de los miembros de la Cámara para su aceptación, lo que derivaría en el enjuiciamiento ante el Senado provincial.

El acta fue suscripta por los 16 diputados presentes al finalizar la reunión a las 13:30 horas.