El descargo de Susana Medina de Rizzo y las picardías de una vocal

La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina de Rizzo, presentó su descargo en la Cámara de Diputados ante las dos denuncias y pedidos de juicio político en su contra, por las más de 600 ausencias y la morosidad en el trabajo sobre las causas judiciales que se tramitan en la Sala Laboral a su cargo. La magistrada negó cada imputación, argumentó que las faltas a su trabajo fueron “capacitaciones” y presentó notas de funcionarios del STJ que dicen que no tiene atraso en la resolución de expedientes, pese a los informado públicamente por el propio Poder Judicial.

Sin embargo, un relevamiento de ANALISIS deja demostrado que faltó a la verdad en las ausencias por capacitación (cuando eran todos actos de la Asociación de Mujeres Juezas), donde además violó lo que establece el reglamento, de 20 días anuales, cuando usó 60 días por año de promedio de licencias por ese rubro. Y también fue engañosa su explicación en el uso de vehículo oficial. Afirmó que en 2022 dejó asentado que no usaba el auto de la Presidencia del STJ. En realidad, siempre utilizó los otros vehículos oficiales del alto cuerpo. Incluso hasta los días de esta semana que los choferes la buscaban y llevaban a su domicilio.

En el descargo presentado esta mañana ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, abundó en estos detalles:

-Ausencias, licencias y comisiones de servicios. Afirma que todas las ausencias, licencias y comisiones mencionadas en el período 2014 a 2025 fueron solicitadas, registradas, autorizadas y aprobadas por la autoridad competente de acuerdo con el Reglamento de licencias vigente. Lo prueba con una constancia de la Secretaría del mismo STJ.

-Capacitación. Sostiene que su participación en actividades académicas y de formación en la provincia y fuera de ella, incluyendo su rol ad honorem como directora del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial, fue autorizada por el STJ. Subraya que la capacitación es un “deber legal y ético” de la magistratura, conforme al Estatuto del Juez Iberoamericano (Artículos 24 al 34) y los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, especialmente en cuanto a los valores de Competencia y Diligencia.

-Viáticos. Afirmó que los viáticos por actividades fueron otorgados conforme a la reglamentación vigente, autorizados, controlados y rendidos sin observaciones ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, para lo cual también adjuntó una certificación.

-Productividad judicial. Medina destacó su desempeño al señalar que ha dictado 5.821 autos y sentencias entre 2014 y octubre de 2025, y que su despacho se encuentra al día, sin causas con términos vencidos. Múltiples constancias del Departamento Judicial Contencioso Administrativo, la Sala del Trabajo, y la Oficina de Amparos certifican que no registra mora ni expedientes a despacho vencidos.

-Programas e Iniciativas. La vocal sostuvo que es la creadora del “Programa La Justicia va a los Barrios” (desde el año 2000) y el desarrollo del “Programa Masculinidades Sin Violencia” (desde 2023). También ejerce como directora “Ad Honorem” del Museo del Poder Judicial.

En las conclusiones de su manifiesto, Medina de Rizzo concluyó que existe una “inexistencia absoluta de afectación al procedimiento, al servicio de justicia o a los plazos legales”. Negó categóricamente que sus actividades hayan causado demora, perjuicio o irregularidad en su función jurisdiccional y afirma que la actividad del tribunal mantuvo su ritmo ordinario, continuo y eficiente. Sostuvo que la denuncia carece de base fáctica y jurídica, y que pretender considerar la capacitación como infracción es un contrasentido inadmisible. Finalmente, apeló al deber de “Humanizar la Justicia” a través de la formación permanente para un servicio judicial más transparente y cercano a la gente.

Por último, en el documento de descargo que presentó en Diputados, la cuestionada vocal adjuntó notas de “solidaridad y respaldo” de asociaciones judiciales nacionales e internacionales, que destacaron “su trayectoria, integridad, y liderazgo en la defensa de los derechos humanos y la incorporación de la perspectiva de género en la justicia”.

Las picardías de la vocal

Hay varios aspectos a tener en cuenta, al analizar el descargo de la vocal Susana Medina de Rizzo.

Cuando consigna “Programas e Iniciativas”, se adjudica como creadora el “Programa La Justicia va a los Barrios”. En rigor, esa iniciativa fue una idea del ex ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Hernán Orduna, que se comenzó a instrumentar en 1988.

Cuando habla de capacitaciones, Susana Medina olvidó mencionar que el reglamento del STJ establece en ese punto específico que cada vocal tiene 20 días al año para ese aspecto. Y ella muchas veces superó los 60 días por capacitación. Eso implica que las licencias que le otorgaron no pueden haber estado reglamentarias, tal como lo señala Elena Salomón, quien se desempeña como secretaria de Superintendencia del Supremo Tribunal de Justicia (STJ). O la funcionaria judicial está falseando la información oficial o se dio información errónea desde Asuntos Administrativos del Poder Judicial, que fue desde donde se informó a ANÁLISIS cuando se requirió información oficial sobre las ausencias de los vocales y luego, específicamente, sobre Medina de Rizzo. El otro punto fue que no iba a hacer capacitaciones sino a entregar premios, asistir a eventos organizados y “dar conferencias” (cuando se desconoce que lo haya hecho, porque no es su virtud), organizado por AMJA o bien otras entidades afines, mientras seguía cobrando puntualmente su sueldo y no se le descontaba ni un solo día. En concreto, no son licencias de capacitación tomadas para capacitarse, sino que son licencias de capacitación tomadas para estar en actos pseudoacadémicos o académicos, que no es lo mismo.

Susana Medina presenta además certificación de todos los secretarios del STJ, diciendo que ella está al día en su despacho y que no tiene ninguna causa atrasada en su despacho. Pero su Sala Laboral tiene el noventa por ciento de atraso, tal como figura en las estadísticas oficiales del Alto Cuerpo. Lo que olvidó Medina es que ella es la presidenta de la Sala Laboral (2024/2025) y tiene la absoluta responsabilidad, como tal, de mantener al día las causas. Y está claro que manipuló todo el tiempo los sorteos de las causas para que en los últimos años vayan a Germán Carlomagno y Laura María Soage y no a ella. Por eso fue incluso que Carlomagno ordenó esta semana un sumario administrativo contra la secretaria de Medina que efectuaba tal mecanismo.

Y lo más lamentable fue lo que explicó en torno al manejo de los autos oficiales. Afirmó en su descargo que cuando llegó a la Presidencia del STJ, en 2022, dejó asentado que ella no usaría el auto oficial de la conducción del Cuerpo. Cuestión que no fue así. Medina de Rizzo nunca dejó de utilizar el vehículo oficial Taos, patente AF728 (...), con el mismo chofer, quien a diario la busca por su casa y la lleva a Tribunales y la retorna luego al domicilio. La semana pasada, en ese vehículo oficial viajó a Buenos Aires y la semana anterior fue a la Embajada de Estados Unidos en Argentina. En el mismo auto oficial.