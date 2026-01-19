Adorni y Santilli llegan este jueves a Paraná para mantener reuniones políticas por la reforma laboral

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, estarán en Paraná este jueves. El motivo de la visita, según se informó desde Casa de Gobierno, será firmar algunos convenios y mantener reuniones políticas en busca de respaldo para el tratamiento de la reforma laboral que impulsa la gestión del presidente Javier Milei.

La visita de los funcionarios nacionales tendrá lugar con Milei en el exterior -viajó a Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos- y se inscribe en la previa de las sesiones extraordinarias ya convocadas en el Congreso para debatir la norma que impulsa el gobierno.

Con Milei enfocado en la agenda internacional, Adorni se ocupa de la gestión, producto del distanciamiento del presidente con su vice Victoria Villarruel. Y Santilli busca adhesiones en las provincias.

El ministro del Interior, que ya estuvo en Entre Ríos apenas asumió, en virtud de su amistad de años con el gobernador Rogelio Frigerio, visitó Salta este lunes, el miércoles estará en Neuquén y el jueves llegará a Entre Ríos, acompañado por su vice ministro, Gustavo Coria.

Según se informó a ANÁLISIS desde la Casa Gris, los funcionarios se reunirán con Frigerio, que en general está de acuerdo con la reforma laboral, pero quiere discutir algunos puntos para garantizar que la norma no afecte intereses de la provincia.

Además, Adorni, Santilli y Coria mantendrán un encuentro con los representantes entrerrianos de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación: los senadores nacionales Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida y los diputados nacionales Andrés Laumann y Francisco Morchio, que se integró a la bancada libertaria.

Durante la jornada también se firmarán convenios, entre ellos uno que traspasa terrenos e inmuebles ubicados en Paraná a la provincia como parte de pago de deudas nacionales con Entre Ríos.