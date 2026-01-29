Cusinato confirmó que se trabaja para conseguir financiamiento por 70 millones de dólares para infraestructura

El coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato, realizó un repaso de las obras en ejecución, de aquellas pendientes para el año, especialmente en materia de infraestructura vial y escolar, y también planteó el trabajo que se viene realizando para conseguir financiamiento.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cusinato sostuvo que “es novedosa” la conformación de esta mesa interinstitucional de infraestructura educativa, pero mencionó que con la anterior titular del CGE, Alicia Fregonese, “había una relación directa porque la UEP tenía su cargo financiamiento de varias escuelas, muchas de las cuales terminamos este año”.

Ahondó que “se terminaron cerca de 10 escuelas y jardines de infantes, e incluso le dije a Cuenca que va a tener tres para inaugurar en este inicio lectivo: una UENI (Unidad Educativa de Nivel Inicial) en Crespo; una UENI en Federación y una escuela en Paraná que está dotada con la mayor tecnología y el amoblamiento que es la Bicentenario N°75”.

Respecto de la infraestructura escolar hoy, tras dos años de gestión, explicó que “justamente eso fue parte de la reunión, para expresar en qué estamos cada uno, qué tenemos proyectado para este año, y fundamentalmente esperando que desde el CGE nos den las prioridades, porque cada uno tiene por su lado financiamiento: en el caso de la UEP va a tener financiamiento internacional para las escuelas; CAFESG tiene financiamiento y también está atendiendo algunas escuelas con reparaciones; en el caso del Ministerio de Obras Públicas este año se dedicaron a tomar la urgencia y a reparar escuelas, hasta un monto de 30 millones”.

“De la reunión participó Vialidad porque tiene la atención de los caminos que llegan a las escuelas; el INAUBEPRO tiene el pago del transporte escolar que hay en la zona de campaña, y fue muy bueno que cada uno pudiera expresarse y vamos a coordinar el trabajo. Lo que nosotros tenemos que recibir de ellos es la prioridad, y a partir de ahí, nosotros nos encargamos de hacer el relevamiento con un censo. En el caso nuestro está la posibilidad tener un financiamiento internacional, pero no queremos que nos pase el hecho de no tenemos un banco de obras para presentar, entonces en esta etapa estamos haciendo un relevamiento, vamos a las escuelas, fijamos las prioridades, confeccionamos los pliegos, los presupuestos, los cómputos métricos, y dejamos todo preparado para que, cuando se haga el financiamiento, podamos meter inmediatamente obras de escuelas en la provincia. Lo mismo está haciendo Obras Públicas y lo mismo está haciendo CAFESG”, detalló.

Sobre las escuelas con obras de urgencia, afirmó que “eso está más en Obras Públicas, pero sé que están perfectamente trabajando en las prioridades; además de haber hecho relevamiento, están dándole prioridad y arreglando una cantidad de escuelas. En el caso de la UEP son obras nuevas”. Como ejemplo, mencionó que “a la escuela Bazán y Bustos se le caían los cielorrasos y logramos entregar este año esa escuela nueva, lo que vino a solucionar un problema histórico. Tuvimos problemas también con una UENI en el Procrear, el jardín Consejito, donde estuvimos casi un año porque estaba terminada la obra y resulta que nunca había llegado ni el agua, ni la cloaca, ni la electricidad, así que, terminado el hermoso jardín de infantes, no lo podíamos entregar”.

Reiteró que desde la UEP “estamos a la espera de las prioridades para el financiamiento internacional, y la reunión con el presidente del CGE, Carlos Cuenca, fue para que nos diga por dónde empezar en Paraná y a partir de ahí nosotros entramos y nos abocamos ver la parte técnica, los planos si es ampliación, si es refacción, a preparar los cómputos métricos, el presupuesto y el pliego. Es la base que tenemos que tener, hay que tener un banco de proyectos”.

Especificó que “en esta semana el CGE estará definiendo las prioridades en función del censo que se hizo en toda la provincia y a partir nosotros empezaremos a trabajar en la confección de los pliegos, los presupuestos y de los cómputos para que cuando tengamos financiamiento haya inmediatamente una salida. En el caso de la UEP será con financiamiento internacional, en el caso de Obras Públicas lo hará por vía del presupuesto provincial, y CAFESG atiende solamente una región sobre la costa del Uruguay”.

En tal sentido, el funcionario consideró que “viene bien una organización de esta manera para poder coordinar todos los esfuerzos y resolver algo tan acuciante como es el tema de las escuelas”.

Sobre el monto previsto de financiamiento internacional para la UEP, Cusinato confirmó que “se está hablando de cerca de 70 millones de dólares” y explicó: “Llegar a desembolsar nos lleva a veces 6, 7 meses a un año; con las obras de los caminos rurales con el CAF (Corporación Andina de Fomento); con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) tenemos las lagunas de tratamiento, el aeropuerto; tenemos otro banco que es el BICE para Villa Paranacito; con el FIDA, que es también para caminos para la zona apícola. Yo no defino qué hay que hacer, a mí me dicen que hay que buscar financiamiento por tal cosa y salimos a buscar ese financiamiento, entonces entre que salís a buscar hasta que terminás y ponés el primer ladrillo, a veces lleva un año. Pero en el caso del CAF creemos que para mediados de año ya estaríamos en condiciones de empezar a presentar los proyectos y lograr ese financiamiento más de 70 millones de dólares”.

Consultado por otras obras prioritarias para la UEP, especificó que “hay un remanente de los recursos que estaban volcados para lo que se conocía como el aeropuerto de Concordia, pero es el fortalecimiento de la zona de Salto Grande, donde hemos aportado más de 1.200.000 dólares a las zona de frontera, y vamos a tener una hermosa frontera con una mejor aduana, con mayores controles y mayor calidad técnica a partir de la inversión que hemos hecho. Estamos dándole recursos para unas consultoras, se han puesto muchos recursos en la parte turística de Codesal, hemos dado mucha plata y recursos a la parte turística y a la parte productiva. Hay aportes no reintegrables (ANR) que ya estamos terminando, para el sector productivo y del turismo. Por otro lado, hay un crédito que era de 80 millones de dólares, con el cual estamos terminando la laguna de tratamiento de Gualeguaychú, que en febrero o marzo estaría entregada. Eso también lo entregamos con maquinaria, tractores, unas dragas para la laguna y desobstructores. Además, estamos ya en el sexto mes de la obra de tratamiento de efluentes cloacales, la más importante que es en Concepción del Uruguay, y ahora estamos estudiando la oferta de una licitación que se abrió para Colón, que es un crédito de 80 millones de dólares”.

En ese detalle, agregó que “se está empezando la obra, y creo que se va a firmar la semana que viene ya el inicio de obra, de una ruta que va desde Viale hasta Arroyo Durazno, cerca de Maciá. Son 30 y pico millones de dólares, para 60 y pico de kilómetros de ripio y puentes de hormigón. Por otro lado, estamos ya al cierre del financiamiento con el FIDA, que es un organismo que presta plata para el sector productivo, para obras de 12 kilómetros de ripio entre Maciá y Guardamonte y después en cinco Departamentos de pequeños tramos de ruta que saca la zona de cooperativas apícolas a zonas que necesitan ingresar con tránsito en momentos de lluvia, y tiene aportes también para colmenas y elementos para los productores apícolas”.

Acotó que “se está trabajando con BICE para pavimentación en la zona de Villa Paranacito y unos puentes en la región. Y estamos iniciando también un crédito que seguramente vamos a tomar, que nos han habilitado cerca de 300 y pico de millones de dólares, y se están definiendo qué obras se van a hacer con este financiamiento”.

Cusinato explicó que “cuando hay falta de proyectos, hay que contratar consultoras para hacerlos, como sucedió con la Circunvalación de Nogoyá, que pasa por el medio de la ciudad y circula todo el tránsito pesado que va a Victoria, Rosario, Córdoba, Chile, así que estamos con esto con el financiamiento del BID. Y con eso también hay varias obras: creo que también en Gualeguay hay una obra que es de contención de las inundaciones que cortan la ruta 11 que va a Victoria. A eso lo está definiendo Vialidad, nosotros hacemos todos los trámites para lograr la plata. Vialidad, Producción, Turismo, son los que nos dicen, estos son los proyectos prioritarios y a partir de ahí avanzamos con el financiamiento”.

Finalmente, sobre la forma de conseguir el financiamiento internacional, apuntó: “Hemos logrado que el gobernador, que históricamente ha tenido relaciones con el financiamiento, con el BID, con muchos organismos, y es muy conocido, nos abra la puerta y a través de él, nosotros vamos detrás a hacer todo el trabajo burocrático hasta lograr el contrato, hacer la licitación, adjudicar la licitación. Después Vialidad controla la obra, ellos certifican, nos mandan certificados a nosotros y nosotros pagamos. Ese es un poco el circuito, el cual se empieza con el gobernador porque la verdad que es quien nos abrió la puerta en muchos lugares que quizás nosotros o gobiernos anteriores no lo habían logrado”.