Reforma previsional: “Una banca no es una decisión individual aislada”, expresó Arrozogaray

La diputada provincial Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos) defendió el comunicado difundido por el bloque justicialista en el que se plantea la necesidad de analizar la situación de aquellos legisladores que, habiendo llegado a sus cargos por el peronismo, acompañen iniciativas impulsadas por el gobierno de Rogelio Frigerio que contradigan los principios históricos del espacio político.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma de Radio Plaza, la legisladora sostuvo que el debate debe darse “con seriedad” y remarcó que el ejercicio de una banca implica una responsabilidad política que excede las decisiones individuales.

“Cuando nosotros tomamos la responsabilidad de una banca no es solamente una decisión individual aislada. Cada situación que se presenta en la Legislatura tiene que ver con las posturas que defendemos como peronistas”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que el planteo no busca imponer alineamientos automáticos ni impedir diferencias internas: “No se trata de imponer obediencias automáticas ni de negar matices. Incluso dentro del bloque hemos tenido distintas miradas y debates. Pero después logramos unificar criterios”.

La reforma previsional como punto de inflexión

Para Arrozogaray, el proyecto de reforma previsional impulsado por el Ejecutivo provincial constituye un tema especialmente sensible que obliga a tomar definiciones políticas claras.

“Acá hay derechos vinculados con la salud, con la jubilación, con el trabajo y con la protección social. El problema no es discutir una reforma; el problema es ver si acompañamos, permitimos o facilitamos medidas que afectan esos derechos”, expresó.

La diputada señaló que el justicialismo está dispuesto a debatir cambios en el sistema previsional, pero rechazó que las soluciones pasen por ajustes sobre trabajadores y jubilados.

“Yo entiendo que hay que hacer un tratamiento de la reforma previsional y analizar cuál es la salida a esta situación. Lo que no compartimos es la salida que se está proponiendo. No estamos defendiendo privilegios; estamos defendiendo derechos previsionales construidos durante décadas por los aportes de quienes hoy son jubilados”, indicó.

Asimismo, consideró que cualquier modificación debe realizarse respetando principios constitucionales y criterios de justicia social.

“Las reformas pueden ser posibles, pero deben ser transparentes, socialmente justas y no pueden recaer sobre quienes trabajan”, remarcó.

Las dudas sobre el voto de Gladys Domínguez

Consultada sobre la posibilidad de que la senadora departamental de Feliciano, Gladys Domínguez, acompañe la iniciativa oficialista, Arrozogaray evitó realizar afirmaciones categóricas, aunque admitió que dentro del peronismo existe preocupación.

“Estamos hablando de supuestos y no lo puedo afirmar. Pero dentro de la línea que venimos observando, seguramente sea así”, manifestó.

La legisladora recordó que la senadora ya había generado tensiones dentro del espacio por su respaldo a la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), impulsada por el gobierno provincial.

“Cuando una persona ingresó bajo un lema peronista, hay cuestiones que para nosotros son inadmisibles. Podemos tener diferencias en muchos proyectos, pero cuando se trata de temas tan sensibles como la reforma previsional, hay una responsabilidad política que debe ser considerada”, sostuvo.

“No estamos hablando de expulsiones”

Finalmente, Arrozogaray aclaró que el comunicado difundido por el bloque no implica un pedido concreto de expulsión partidaria, sino la necesidad de abrir una discusión interna sobre la representación política de quienes ocupan cargos legislativos en nombre del peronismo.

“No estamos hablando de expulsión. Lo que se está diciendo es que una banca legislativa no es una decisión individual aislada y que hay que debatir qué pasa con la representación política cuando se actúa en contra de las grandes banderas del peronismo, que son la defensa de los trabajadores y de los sectores más vulnerables”, afirmó.

Y concluyó: “Ojalá que todo esto no ocurra y que finalmente haya un acompañamiento a la postura de rechazo a la reforma previsional. Pero hoy estamos discutiendo sobre supuestos que están instalados en la agenda pública y que generan preocupación en distintos sectores del peronismo”.