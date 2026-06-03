Realizadores de Entre Ríos podrán recibir acompañamiento para presentar largometrajes al Incaa

El apoyo busca la formación y profesionalización de artistas de la provincia.

El Instituto Autárquico Audiovisual dispone de un espacio virtual y presencial de acompañamiento para la presentación de proyectos entrerrianos al Concurso Ópera Prima y Segundas Películas Regional 2026 del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

La convocatoria del Incaa estará abierta hasta el 15 de julio y se dirige a la comunidad audiovisual que esté en proceso a dirigir su primer o segundo largometraje.

El Concurso Ópera Prima y Segundas Películas Regional 2026 está orientado a productores de todo el país, acompañados de directores que aspiren a dirigir su primer o segundo largometraje, a presentar proyectos de ficción y/o animación que sean filmados y/o producidos en la región por la cual participan. A través de esta iniciativa, el Incaa busca respaldar y fomentar la creatividad emergente de las seis (6) regiones de Argentina, promoviendo la producción audiovisual federal y brindando a productores y directores el impulso necesario para desarrollar y concretar sus ideas innovadoras en el mundo audiovisual.

Los realizadores audiovisuales entrerrianos que quieran participar de la misma deben comunicarse a: formacionesiaaer@gmail.com para poder avanzar junto al Iaaer con sus proyectos.