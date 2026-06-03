Este fin de semana se realiza el primer Encuentro Entrerriano de Danza

Este sábado 6 y domingo 7 de junio se realizará en La Vieja Usina de Paraná el primer Encuentro Entrerriano de Danza. Participarán artistas de distintos puntos de la provincia y habrá talleres y actividades especiales para la comunidad con entrada libre y gratuita. Es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad local.

Todas las propuestas se realizarán en La Vieja Usina (Matorras 861) de Paraná, con entrada libre y gratuita. Entre las actividades especiales se destacan funciones de las obras seleccionadas en una convocatoria abierta y federal, talleres de capacitación, conciertos y pistas de baile para todas las edades, entre otras.

El sábado a las 14.30 actuará la orquesta infanto juvenil Romina Iturain, perteneciente al programa que coordina Cultura de la provincia; a las 15 se realizará Baila la gurisada, una pista de baile para las infancias; a las 17 la apertura estará a cargo de la Escuela Municipal de Danza de Paraná y luego, desde las 17.30, se presentarán las obras seleccionadas

El domingo a las 14.30 se invita a la Feria de danzas para adultos mayores, con participación de agrupaciones de baile locales; a las 16 habrá una nueva actuación de la Escuela Municipal de Danza de Paraná y desde las 17, funciones de las obras seleccionadas. El cierre será con Bailanteras y Super Banda Estrella.

El programa completo se puede consultar en este enlace.