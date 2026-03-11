Intensifican controles en el río Paraná: secuestraron cinco armas y detuvieron a dos personas en Entre Ríos

El personal de la Comisaría Flotante, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, realizó distintos operativos en zona de islas del departamento Diamante, que derivaron en el secuestro de armas de fuego y la detención de dos personas por abigeato.

Según se informó, en el marco de las recorridas náuticas que se intensifican en el río Paraná y sus afluentes, los uniformados lograron incautar cinco armas de fuego: dos escopetas calibre 12, una escopeta calibre 16 y dos carabinas calibre .22. Cuatro de estas armas fueron secuestradas en procedimientos vinculados al delito de tenencia ilegal de armas de fuego, ya que quienes las portaban no pudieron acreditar su propiedad.

En estos casos intervino la Unidad Fiscal de Diamante. Las personas involucradas son hombres mayores de edad oriundos de Maciel, Las Parejas y Diamante, quienes fueron correctamente identificados y quedaron supeditados a la causa.

Por otra parte, este martes 10 de marzo, durante una recorrida náutica, los efectivos interceptaron una embarcación en la que se trasladaban dos hombres mayores de edad, oriundos de Puerto Gaboto (Santa Fe). En el interior de la lancha transportaban dos animales vacunos que habían sido faenados en la zona de islas.

Tras comunicar lo ocurrido a la Fiscalía de Diamante, ambos fueron trasladados a la Jefatura Departamental en calidad de detenidos por el supuesto delito de abigeato en flagrancia.

En el procedimiento se secuestró una escopeta calibre 12, cartuchería, elementos utilizados para la faena, teléfonos celulares, la embarcación y los dos animales faenados.

Desde la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales señalaron que los operativos continuarán en toda la jurisdicción, con el objetivo de prevenir delitos tanto en zonas rurales como en el sector de islas.

Fuente: Diamante FM