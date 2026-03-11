Un trabajador de Paraná sufrió graves lesiones al caer del techo de una escuela de San Salvador

Durante la mañana de este miércoles, se registró un accidente laboral en la ciudad de San Salvador. Según se detalló, todo ocurrió en las instalaciones de la escuela N° 1 José María Texier, ubicada en Avenida Malarin y Eva Perón de esa localidad.

Un trabajador mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Paraná, cayó desde una altura aproximada de cuatro metros. Fue mientras realizaba tareas de mantenimiento en el techo del establecimiento.

El damnificado fue trasladado al Hospital San Miguel, de la Capital del Arroz, donde se le diagnosticaron "lesiones de carácter graves". Entre las que se mencionó "fracturas en tobillo, tibia y peroné de la pierna izquierda y muñeca de mano izquierda".

En el hecho tomó intervención la Fiscalía en turno, a cargo del doctor Fernando Méndez. Además, se contó con el apoyo de personal de Policía Científica, sección Judiciales y médico policial en turno, disponiéndose las actuaciones correspondiente al caso.