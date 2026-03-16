Desarrollo económico: Entre Ríos es la segunda provincia del país donde más crecieron las exportaciones

El desempeño exportador entrerriano estuvo impulsado principalmente por los productos primarios, que concentraron la mayor parte de las ventas externas. Entre ellos se destacan especialmente los cereales.

La provincia registró uno de los mayores crecimientos exportadores del país y se ubica en el segundo lugar después de Corrientes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas externas de Entre Ríos se incrementaron un 30,8 por ciento y alcanzaron los 2.115 millones de dólares.

Del informe Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) elaborado por el Indec, surge que las exportaciones de bienes con origen en Entre Ríos alcanzaron los 2.115 millones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 30,8 por ciento, uno de los más altos registrados entre las provincias argentinas.

Al referirse a estos datos, el gobernador Rogelio Frigerio destacó el desempeño del sector productivo entrerriano y señaló que el crecimiento de las exportaciones refleja “el enorme potencial que tiene la provincia cuando se generan condiciones para producir, invertir y exportar”. Remarcó que ese esfuerzo cuenta con el acompañamiento de políticas públicas orientadas a fortalecer la inversión, la producción y el empleo privado, en una provincia con fuerte perfil agroindustrial y creciente presencia en los mercados internacionales, publicó el portal oficial de la provincia.

“Nuestro objetivo es que cada vez haya más producción entrerriana llegando al mundo y más trabajo en el sector privado”, afirmó el mandatario.

Frigerio remarcó que el desarrollo productivo y la generación de empleo privado constituyen uno de los ejes centrales de la gestión provincial, con políticas orientadas a mejorar la competitividad de la economía entrerriana y acompañar al sector productivo.

En ese sentido, mencionó herramientas como el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), impulsado por el gobierno provincial para promover la radicación de nuevos proyectos productivos y la ampliación de inversiones en la provincia.

Según el informe del Indec, Entre Ríos representó el 2,4 por ciento de las exportaciones nacionales y el 3,4 por ciento de las exportaciones de la región pampeana, destacándose además por el fuerte crecimiento registrado durante el último año.

El desempeño exportador entrerriano estuvo impulsado principalmente por los productos primarios, que concentraron la mayor parte de las ventas externas. Entre ellos se destacan especialmente los cereales, que representaron cerca del 39 por ciento del total exportado por la provincia, junto con otros productos agroindustriales que forman parte de la matriz productiva entrerriana, destacó el portal oficial de la provincia.

Los principales destinos de las exportaciones entrerrianas durante 2025 fueron China, los países del Mercosur y otros mercados de América Latina, lo que refleja la inserción internacional de la producción provincial.