“El ambiente no puede usarse como excusa política”, cuestionó el senador del departamento Colón

El senador provincial Ramiro Favre (JxER-Colón) cuestionó al PJ por el conflicto con la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú y defendió la actuación del gobernador Rogelio Frigerio. Sostuvo que el gobierno entrerriano viene trabajando desde el inicio para garantizar que se evalúen los posibles impactos ambientales del proyecto.

Favre salió al cruce de las críticas de dirigentes del Partido Justicialista en torno a la posible instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú y defendió la actuación del gobernador Rogelio Frigerio frente a la situación.

“El ambiente no puede usarse como excusa política ni como herramienta para generar polémicas partidarias”, remarcó el legislador.

Favre cuestionó además que algunos dirigentes del PJ intenten instalar que el gobierno provincial reaccionó recién ahora frente al proyecto. “La realidad es muy distinta. Desde que se conoció la iniciativa, el gobernador viene trabajando para defender los intereses de Entre Ríos”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que Frigerio llevó personalmente el planteo ante autoridades uruguayas, coordinó acciones con el gobierno nacional y acompañó el reclamo del municipio de Colón para que se analicen con seriedad los posibles impactos ambientales del proyecto.

“El trabajo no fue improvisado ni oportunista. Gracias a esas gestiones se logró, por ejemplo, que la ciudad de Colón sea incorporada dentro del área contemplada para el estudio de impacto ambiental que requiere una obra de esta magnitud”, explicó a través de un comunicado de prensa.

El senador remarcó además que el gobierno provincial impulsó la activación de los mecanismos de consulta previstos en el Estatuto del Río Uruguay. “Cuando se trata de un recurso compartido, ninguna decisión puede tomarse sin información, sin diálogo y sin consenso”, señaló.

Por último, Favre destacó la convocatoria realizada por el gobernador a una reunión de trabajo en Colón para seguir analizando la situación junto a autoridades locales y nacionales.

“La defensa del ambiente y del desarrollo turístico de la costa entrerriana se ejerce con gestión y con presencia institucional, no con declaraciones apresuradas ni con operaciones políticas”, concluyó.