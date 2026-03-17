Autoridades recorrieron las viviendas que se construyen en Lucas González y Aranguren

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, visitó las localidades de Lucas González y Aranguren para verificar el avance de las soluciones habitacionales que se ejecutan en estas ciudades del departamento Nogoyá.

En Lucas González, junto al intendente Luis Alberto Fleischer, el funcionario provincial recorrió las 20 viviendas que lleva adelante el organismo a través del programa provincial Ahora Tu Hogar, que cuentan con un avance significativo.

También observaron unidades habitacionales que ejecuta el municipio. Mientras que, en la localidad de Aranguren el titular del IAPV verificó el inicio de las 26 soluciones habitacionales acompañado por el presidente municipal, Luis Siebenlist.

En esa línea, Schönhals señaló que mantuvo "una importante jornada de trabajo, cumpliendo con el pedido del gobernador Rogelio Frigerio de recorrer cada obra que se ejecuta en el territorio provincial".

Además, indicó que "tenemos un gran desafío para que este esfuerzo que realiza la gestión con políticas activas, se vea reflejado en la gente," y destacó que "las tareas que se desarrollan en forma conjunta con los gobiernos locales, son para brindar respuestas integrales a los habitantes".