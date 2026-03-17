Diputados de JxER repudiaron agresiones sindicales contra Frigerio y legisladores en Colón

El Bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos expresa su más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Colón, donde el gobernador de la provincia fue víctima de agresiones por parte de un grupo de manifestantes y el diputado Mauro Godein sufrió un escrache en su domicilio, donde se encontraba su familia.

"Entendemos que un gobernador que, como pocos, recorre cada rincón del territorio entrerriano, que elige estar presente en cada lugar para abordar los problemas en donde ocurren -y no desde la distancia de un despacho-, no merece el nivel de agresión que se vivió en la jornada de este martes", agregaron.

La presencia de Frigerio en Colón "respondió al compromiso de trabajar junto a autoridades y ciudadanía en un tema sensible y de enorme preocupación, como lo es la posible instalación de la planta de combustible sintético en la vecina orilla. No corresponde que el Gobernador, en el cumplimiento de sus responsabilidades y su deber, sufra insulto y hostigamiento, por quienes ven en la violencia una herramienta de protesta".

"Nos preguntamos cuál es el sentido de acudir a la violencia, siendo que están abiertos desde el primer día de gestión todos los canales formales e informales de diálogo amplio para abordar cada uno de los temas", agregaron.

En esa línea, ampliaron: "En el entendimiento de que se trata de episodios aislados, que no representan el accionar orgánico de organizaciones sindicales históricas de la provincia, caracterizadas por su compromiso democrático, reafirmamos la necesidad de sostener el respeto, el diálogo y la paz social como pilares fundamentales de la vida institucional entrerriana".

"Este tipo de acciones, que trascienden cualquier marco legítimo de una protesta, resultan inadmisibles", afirmaron.

El comunicado finalizó: "La violencia nunca puede ser el camino, y como Bloque no estamos dispuestos a normalizar ningún tipo de agresión".