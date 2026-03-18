Desde Agmer Colón desmintieron agresión a Frigerio: "Tenemos un gobernador que no da la cara", dijo Gamarra

Esteban Gamarra, secretario general de la seccional Colón de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), relativizó los términos del comunicado del bloque de diputados provinciales de Juntos que condenó las agresiones al gobernador Rogelio Frigerio durante su visita a Colón, este lunes, y el “escrache” al domicilio particular del diputado Mauro Godein.

“El diputado Godein es un vecino más, como todos nosotros. La verdad que ese comunicado no responde a la realidad. y eso alarma. No es hacia dónde debemos ir. Se habla de violencia, de agresión, y nada de eso ocurrió. La agresión de la que habla es una persona que volcó una botella de agua en el auto del Gobernador. El escrache que mencionan fue que algunas personas dejaron carteles frente a la vivienda del diputado. Lo que se cuenta no tiene nada que ver con lo que pasó”, explicó.

El dirigente docente planteó que la discusión debe apuntar a hablar “del déficit de la Caja, el salario que tiene un docente, la falta de inversión en educación, en salud, en seguridad. Desde el 7 de agosto del año pasado que venimos llamando al Gobernador para reunirnos, y una semana antes de iniciar el ciclo lectivo 2026 ofrece pagar un bono de negro. Y después el Gobernador plantea que no sabe por qué protestamos. Bueno, no tiene nada que ver el discurso con la realidad”.

Gamarra diferenció encuentros previos de Frigerio con el colectivo docente, en los que se ha podido entregar un petitorio y se ha permitido el diálogo. “A veces hemos discutido un poco más, a veces un poco menos, a veces nada, charlado solamente. Sin embargo, en esta última visita a Colón estuvo de espaldas a los vecinos y a las vecinas. Ni siquiera se pudo acercar a esa manifestación que había, una manifestación que no fue escrache. Fue una forma de peticionar a las autoridades, y demostrar en qué condiciones estamos viviendo los trabajadores de Entre Ríos”, planteó en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

Los hechos, contó el titular de Agmer, se sucedieron a la salida del Gobernador del hotel donde se realizó un encuentro para tratar la posible instalación de una planta de hidrógeno verde en la ciudad uruguaya de Paysandú, una posibilidad que en Colón rechazan de plano. “No hubo agresión. El Gobernador salió, se subió al auto, se escuchan gritos, y sí, hay como un chorro de agua que sale, alguien que tenía la una botella de agua pero que no tira la botella: tira agua. Lamentablemente, tenemos un Gobernador que no da la cara”, sostuvo.