Familias de La Paz y Yeso Oeste recibirán las escrituras de sus viviendas

En el marco de la política de regularización dominial que lleva adelante el gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), se firmaron escrituras en las localidades de La Paz y Yeso Oeste. Los actos de rúbrica fueron encabezados por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y la escribana mayor de Gobierno, Sandra Taborda.

Estuvieron acompañados por el intendente de La Paz, Walter Martin; el presidente comunal de Yeso Oeste, Javier Vera; el diputado provincial Bruno Sarubi; el vocal del organismo, Eduardo López Segura; además de funcionarios municipales y comunales, entre otras autoridades.

En La Paz se rubricaron las escrituras correspondientes al grupo habitacional de 60 viviendas, mientras que en Yeso Oeste se firmaron nueve unidades habitacionales. Durante la actividad, Schönhals destacó que "este tipo de actos responden al compromiso permanente de la gestión con los vecinos de nuestra provincia. Es prioridad del gobernador Rogelio Frigerio, junto a todo su equipo de trabajo, contribuir a la tranquilidad que significa para estas familias tener la propiedad de su casa".

Asimismo, sostuvo que "es muy gratificante ver la alegría de cada familia al firmar su escritura. Este proceso puede transformar vidas, otorgando derechos concretos y generando igualdad de oportunidades para todos los habitantes".

Para llevar adelante el Programa de Regularización Dominial, el IAPV trabaja de manera conjunta con el Colegio de Agrimensores y el Colegio de Ingenieros Civiles para la realización de mensuras, y con el Colegio de Escribanos y la Escribanía Mayor de Gobierno para la confección de las escrituras.