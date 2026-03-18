Lena destacó la prioridad estratégica de la Ruta Provincial N° 2 en la agenda del gobierno

La diputada provincial, Gabriela Lena (UCR-JxER) valoró la decisión del gobernador, Rogelio Frigerio, de avanzar con fondos propios con el tramo de la Ruta Provincial Nº 2, entre Chajarí y Santa Ana, que no fue incluida en el financiamiento internacional.

Como se sabe, en la última reunión de gabinete, se definió que el proyecto será licitado durante el transcurso del corriente año. "Es una decisión que aporta previsibilidad a una zona productiva clave", dijo la legisladora.

Y agregó: "Que la provincia asuma el financiamiento de este tramo, que por normativas técnicas no pudo ser incluido en el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), demuestra una administración de recursos orientada a las necesidades reales de los entrerrianos", remarcó.

​La obra será incorporada formalmente al Tramo 3 del plan de intervención vial, lo cual requiere una readecuación del programa de inversiones de Vialidad Provincial.

Recordó que Frigerio "ha destacado que la conectividad vial del norte entrerriano es prioritaria de allí que se trabaja en la actualización de los pliegos y el análisis de costos para dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos y del sector productivo de la región", explicó.

​Hizo referencia a la solvencia fiscal "para ejecutar obras de esta magnitud con recursos genuinos. Esto es el resultado de un ordenamiento de las cuentas públicas. Después de años de dificultades financieras, Entre Ríos está recuperando la capacidad de invertir en infraestructura básica sin depender exclusivamente de financiamiento externo. Mientras se avanza con la parte financiada internacionalmente, el Estado Provincial se hace cargo de los sectores que quedaron fuera por requisitos técnicos de los organismos. Lo fundamental es que la obra se realice y que los beneficios lleguen a la comunidad", concluyó.