Trabajadores de salud del departamento La Paz se capacitan en bioseguridad e higiene

Más de 80 trabajadores de salud comenzaron el cursado de una capacitación en bioseguridad e higiene en el hospital de Santa Elena. La instancia busca mejorar las condiciones laborales y potenciar las prácticas, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los trabajadores y pacientes en todos los niveles de atención.

En el marco de una propuesta formativa de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), el Hospital Santa Elena, de la localidad homónima, fue el escenario de la apertura del curso "Bioseguridad e higiene en ámbitos públicos, privados y de la salud".

La jornada contó con la participación de más de 80 trabajadores del sistema de salud, entre ellos personal del Hospital Santa Elena. También participaron equipos de los centros de atención primaria de la salud de El Quebracho; El Solar; Piedras Blancas; del Centro Pediátrico de la localidad y de la ciudad de La Paz, lo que convirtió al encuentro en una instancia de capacitación de carácter regional.

El curso se desarrollará a lo largo de nueve encuentros, requiriendo un 80 por ciento de asistencia y la aprobación de un examen final, tras lo cual los participantes obtendrán el certificado correspondiente otorgado por la FCVyS de la Uader.

La directora del nosocomio, Lisandra Ortellado, señaló: "Desde el Hospital Santa Elena se continúa impulsando este tipo de instancias formativas, entendiendo que la capacitación permanente del personal de salud es fundamental para seguir fortaleciendo el sistema sanitario y mejorar la calidad de atención en toda la región".

La propuesta es desarrollada por las licenciadas y especialistas en Control de Infecciones, Lucía Carmen Godoy y Silvia Soledad Altamirano.