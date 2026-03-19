El gobierno abonará este viernes, por complementaria, el incremento salarial docente

El gobierno de la provincia informó que este viernes se abonará, por complementaria, el incremento salarial ofrecido por el Ejecutivo provincial al sector docente.

El monto se compone de un incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) de 36.000 pesos y de 24.000 pesos correspondientes al Complemento por Conectividad Provincial, por cargo, 15 horas cátedra de nivel secundario o 11 horas cátedra de nivel superior.

Asimismo, se informó que también se abonará este viernes lo correspondiente al sector pasivo docente, que percibirá una suma extraordinaria, de carácter no remunerativa y no bonificable, de 30.000 pesos.