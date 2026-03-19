Frigerio antes de la cumbre del PRO: “No encuentro un entrerriano que me pregunte por el armado electoral"

El gobernador Rogelio Frigerio participará este jueves en Parque Norte de la Convención Nacional del PRO que encabezará el ex presidente Mauricio Macri. Consultado sobre las definiciones sobre candidaturas que se espera que haya en la cumbre partidaria, fue contundente: “No encuentro un entrerriano que me pregunte por el armado electoral para 2027”, remarcó.

“Protagonistas del futuro” es el título del encuentro, en el que se espera la presencia de tres gobernadores: Frigerio de Entre Ríos, Ignacio Torres de Chubut y Jorge Macri, de la ciudad de Buenos Aires, además de senadores, diputados, intendentes y referentes de todo el país. El mandatario entrerriano será orador en un panel.

También será parte del evento una nutrida columna de dirigentes y militantes entrerrianos, según confirmó a Radio Plaza la presidenta del partido en la provincia, Nancy Ballejos.

Macri estará a cargo del discurso de cierre y hay expectativas sobre el contenido. Se prevé que ratifique la idea de que el partido presentará candidatos en todas las categorías en las elecciones del año que viene.

Consultado al respecto por Infobae sobre la posibilidad de que el PRO vaya con candidato propio a los próximos comicios presidenciales, el gobernador contestó: “Me parece que es una pregunta irrelevante para este momento de la Argentina”.

“Humildemente, más allá de lo que haga cada quien, que cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera, yo creo que estas cosas pasan por no escuchar a la gente. No encuentro un entrerriano en la calle que me diga o me pregunte cómo va a ser la conformación electoral de nuestra fuerza política de cara al 27. Ni uno solo. Todos me preguntan por cosas urgentes. De la desesperación que hay en muchos argentinos por poder llegar a fin de mes, de las ganas que tienen los argentinos de que a este proceso le vaya bien y no tener una nueva frustración”, ejemplificó.

Finalmente, Frigerio expresó: “Creo que la gente tiene que la política tiene que escuchar más a la gente”.

La logística del encuentro en Parque Norte estuvo a cargo del diputado Fernando De Andreis, que estrena su rol de secretario general del partido y que también hablará en el cierre de la jornada.

Según detalló Infobae, el acto va a tener tres bloques, uno por cada letra del PRO: el primero es “Pensar”, donde habrá discursos sobre geopolítica, infraestructura e inteligencia artificial a cargo, entre otros, de la exgobernadora María Eugenia Vidal, titular de la Fundación Pensar, y el diputado nacional Martín Yeza.

Un segundo bloque será “Realidad”, donde se prevé la palabra de los gobernadores y de los presidentes de los bloques parlamentarios del Congreso, Cristian Ritondo y Martin Goerling.

Y, por último, “Organización”, con las presentaciones de la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; del mencionado De Andreis y del propio Macri.