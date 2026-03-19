UPCN radicaliza la pelea con Agmer: "Las discusiones más difíciles nos van a encontrar en lugares diferentes"

En el marco del inicio del ciclo de formación para el sector de enfermería en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, alzó la voz para exponer la "sorpresa" e "indignación" que atraviesa el sector ante las recientes medidas de beneficio selectivo implementadas por el Gobierno Provincial. El eje principal del reclamo de la dirigente se desplazó hacia la crisis del transporte y la discriminación salarial.

La polémica por el boleto gratuito

Domínguez fue categórica al referirse a la implementación del boleto gratuito para solo un sector del Estado (el docente), mientras el resto de los empleados públicos enfrenta los mismos aumentos de tarifas.

"El planteo no es acerca del boleto gratuito para un sector, sino por qué solo para un sector y se sigue planteando la desigualdad entre los trabajadores cuando el transporte es algo que afecta el bolsillo de todos por igual", expresó Domínguez a Apf Digital.

Para la referente de UPCN, esta diferenciación es "histórica" y sistemática en las negociaciones: "Nos enteramos sorpresivamente por la prensa. En una misma escuela, no es razonable que algunos trabajadores cuenten con el beneficio y otros no tengan posibilidad de hacerlo".

Un mensaje a la gestión y a la unidad gremial

Domínguez no ahorró críticas hacia la lógica de "segmentación" que, según percibe, intenta imponer el Ejecutivo. En un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo, la dirigente exigió una discusión paritaria global que no deje a nadie afuera.

"Tenemos que dejar de pensar que en el Estado puede haber trabajadores de primera y de segunda. Todos realizan tareas esenciales y fundamentales. Ese es el concepto que tiene que prevalecer".

Asimismo, lanzó una pregunta directa a las autoridades provinciales: "El pensamiento es: hay plata para algunos, pero no para otros. Es una pregunta que el Gobierno tiene que contestar".

Contra la "falsa unidad"

Hacia el final de sus declaraciones, Domínguez hizo una fuerte advertencia sobre el futuro de las discusiones complejas, como la Caja de Jubilaciones o el Convenio Colectivo de Trabajo, señalando que la unidad no puede ser una herramienta de conveniencia para unos pocos.

"Que no usen la frase de unidad únicamente para las conveniencias de algunas mayorías. La unidad se construye sobre el respeto a lo que cada uno opina. Si no entendemos esto, las discusiones más difíciles nos van a encontrar en lugares diferentes", advirtió.

Finalmente, reivindicó la labor de quienes sostienen el Estado desde las bases: "Los empleados públicos son nuestras cocineras, promotores de derechos, los administrativos de las escuelas. Tiene que haber un cambio en el empleo público basado en la equidad".