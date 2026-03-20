Gaillard apuntó contra el Consejo Provincial del PJ: “Débiles con los fuertes, fuertes con los débiles"

La exdiputada nacional del PJ y excandidata a senadora nacional por la Lista Ahora 503, cuestionó duramente la decisión del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos de excluirla de dicho órgano e iniciar un proceso de expulsión del partido por su participación por fuera en las últimas elecciones legislativas. Con un escrito en redes sociales los calificó de “cagones” y de “falta de agallas”.

Junto a una foto que publicó en su red social Instagram, Gaillard acusó: “Esta mesa de conducción del Consejo Provincial del PJ ER es la que decidió excluirnos del Consejo Provincial a mí y a Carina Domínguez por haber participado de otras listas en las elecciones legislativas. La misma mesa que explicitó su posición de no avanzar en expulsiones del partido por la necesidad de unidad y de construir una mayoría que le gane a Frigerio y a Milei. Todos sin excepción plantearon no estar de acuerdo con expulsar compañeros del Partido Justicialista”.

En ese marco, planteó que “en el día de ayer y llamativamente después de más de un año que el tribunal de disciplina no se reunió para tratar la expulsión de (Edgardo) Kueider nos pretenden notificar de un proceso de expulsión”.

“La verdad, creo en las instituciones y que deben funcionar siempre, no para algunos. Y en algunos casos sí y otros no. Haré el correspondiente descargo, y mi defensa –que ya la explicité por escrito ante el Consejo Provincial oportunamente-, pero acá hay una maniobra política de quienes pretenden manejar el partido a su antojo y no toleran ningún tipo de discrepancia. El que alza la voz se lo castiga, el que quiere ampliar participación se lo expulsa”, acusó.

“Aplaudo que el tribunal de disciplina se constituya, pero me hubiese gustado que con la misma velocidad en que lo conforman para disciplinar a dos mujeres que se animaron a enfrentar el poder, lo hubieran hecho con Kueider quien nunca fue notificado de nada”, planteó la ex legisladora nacional.

Y apuntó directa y duramente: “Son unos CAGONES y pusilánimes serviles al poder que no es el peronismo que yo quiero representar. Vayan con Pichetto, con Bossio y con Michel y con todos los que representan lo que yo nunca voy a querer representar”.

Y para cerrar, advirtió: “No me hice la boluda nunca, ni cuando me tocó llevar adelante el juicio político a la Corte Suprema de Justicia sabiendo que tendría muchísimas consecuencias; no lo voy a hacer ahora. No especulo en la política ni en la vida, siempre de frente. Hace falta más agallas. A los tibios los vomita Dios”.