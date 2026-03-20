Reforma previsional: "Dicen que buscan garantizar el 82% y en realidad van a pagar el 65%", dijo Massarotti

El ex secretario general de ATE Entre Ríos, Edgardo Massarotti, realizó un extenso análisis sobre los lineamientos de la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial y advirtió que, de concretarse en los términos planteados, implicará una reducción en los ingresos de jubilados y futuros beneficiarios, además de cambios estructurales en el sistema.

Según explicó, lo que hasta el momento se dio a conocer son “vectores”, es decir, orientaciones generales del proyecto, aunque lo suficientemente claras como para identificar el sentido de la reforma. “Más allá de lo que se diga, esto es lo que está escrito”, remarcó.

En diálogo con Radio Plaza, Massarotti desmenuzó los principales puntos de la iniciativa y planteó críticas tanto técnicas como políticas.

Cambios en el haber inicial: del 82% al 65%

Uno de los ejes centrales señalados por el ex dirigente gremial es la modificación en el cálculo del haber inicial. Recordó que históricamente el sistema previsional contemplaba el 82% del último salario, aunque en la reforma de 1994 ese porcentaje comenzó a calcularse sobre el promedio de los últimos diez años.

La nueva propuesta, en tanto, plantea extender ese cálculo a los últimos 30 años de servicio.

“En toda carrera hay un progreso escalafonario y aumentos por antigüedad. Si uno promedia hacia atrás, el haber jubilatorio baja. En la práctica, ese 82% termina siendo aproximadamente un 65% o menos del último salario”, explicó.

En ese sentido, advirtió sobre lo que definió como una “mistificación de los números”: “No es lo mismo el 82% de 100 que el 82% de 70. Cambiando la base, cambia el resultado real”.

Movilidad: un “desenganche” de los activos

Otro punto clave es la modificación de la movilidad jubilatoria. Actualmente, los haberes se actualizan en relación directa con los salarios de los trabajadores activos de la misma categoría.

La reforma propone reemplazar ese mecanismo por un índice compuesto en un 50% por la evolución salarial y en otro 50% por la recaudación previsional, con actualizaciones trimestrales.

Para Massarotti, este cambio implica un “desenganche” del salario de los activos, lo que impactará negativamente en el poder adquisitivo de los jubilados.

Además, señaló que la fórmula en la que se inspira la propuesta —establecida por la Ley 27.609 a nivel nacional— ya fue declarada inconstitucional en dos instancias judiciales por generar pérdida de ingresos.

Pensiones: reducción de porcentajes

En relación a las pensiones, el ex secretario general de ATE indicó que el proyecto busca “armonizar” los criterios con el sistema nacional.

Como ejemplo, mencionó que la pensión por fallecimiento pasaría del 75% actual al 70% del haber del activo, lo que implica otra reducción.

También advirtió que se incluyen en el análisis prestaciones que no forman parte estricta del sistema contributivo, como algunas pensiones especiales, lo que —a su entender— distorsiona el diagnóstico del déficit.

Aumento de la edad jubilatoria

La reforma también contempla un incremento en la edad de retiro y en los años de aportes requeridos. Actualmente, el régimen provincial establece 62 años para varones y 57 para mujeres, con 30 años de servicio. La propuesta eleva esos requisitos a 65 y 60 años, respectivamente, y 35 años de aportes.

Massarotti consideró que este punto puede ser discutido, pero con matices: “Es cierto que aumentó la expectativa de vida, pero también hay que evaluar la calidad de vida y las condiciones psicofísicas de los trabajadores”.

En ese marco, pidió contemplar especialmente a sectores con tareas de riesgo o desgaste, como trabajadores de hospitales psiquiátricos, personas que se desempeñan con discapacidad o fuerzas de seguridad.

“No se trata de si es mucha o poca la edad, sino del tipo de tarea que se realiza”, sostuvo.

Críticas al argumento del déficit

El ex dirigente cuestionó los fundamentos del gobierno respecto del déficit de la Caja de Jubilaciones y rechazó que la solución pase por reducir haberes.

“Dicen que esto recae sobre el millón de entrerrianos, pero no consideran que una parte del déficit es producto de decisiones políticas que ellos mismos tomaron”, afirmó.

Entre los factores que mencionó se encuentran las privatizaciones de empresas públicas como el Banco de Entre Ríos o el Banco Municipal, que dejaron jubilados sin el correspondiente respaldo de aportes activos.

“Hay más de 2.000 jubilaciones que hoy se pagan sin aportes por esas decisiones. Eso es responsabilidad política”, remarcó.

Otros factores que inciden en el sistema

Massarotti también señaló otros elementos que, a su entender, contribuyen al desequilibrio previsional:

El pago de sumas no remunerativas, que reduce los aportes al sistema.

La incorporación de pensiones no contributivas dentro del esquema previsional.

La transferencia de servicios educativos desde Nación sin financiamiento.

En ese sentido, estimó que entre un 15% y un 20% del déficit de la Caja responde a este tipo de decisiones.

Coparticipación y deuda nacional

Otro aspecto que destacó es el impacto de los pactos fiscales, mediante los cuales las provincias cedieron el 15% de la coparticipación para financiar el sistema previsional nacional.

Según detalló, entre 1992 y 2021 esa cesión implicó más de un billón de pesos.

Además, cuestionó la interrupción de transferencias nacionales durante la gestión de Javier Milei para cubrir el déficit de las cajas no transferidas, aunque valoró que el gobernador Rogelio Frigerio haya recurrido a la Justicia.

No obstante, manifestó preocupación por el acuerdo alcanzado: “Se hablaba de más de 200 mil millones y se terminó acordando por 48 mil millones. Es una diferencia enorme”.

Contexto económico y advertencia final

Finalmente, Massarotti vinculó la discusión previsional con el contexto económico actual, caracterizado por la caída de la actividad, la desindustrialización y la baja en la recaudación.

“Estamos en niveles de ingresos similares a la pandemia, pero sin pandemia, sino por decisiones económicas”, advirtió.

En ese marco, consideró que avanzar con una reforma que reduzca haberes es “el peor camino de ajuste” y reclamó un debate más transparente.

“Si dicen que buscan garantizar el 82% y en realidad van a pagar el 65%, hay que ser sinceros. Hay que discutir con los números sobre la mesa y sin generar grietas entre los entrerrianos”, concluyó.