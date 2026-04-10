Se votan las nuevas autoridades en todas las facultades de la UNER

Los consejos directivos de las nueve facultades sesionarán este viernes para votar decano o decana y vicedecano o vicedecana para el período 2026-2030. Si bien al momento del vencimiento del plazo para la presentación de fórmulas en los decanatos se oficializaron listas únicas en todas las unidades académicas, la instancia de votación permitirá expresar eventuales disidencias a través del voto en blanco, aunque no se prevén sorpresas.

Esos acuerdos llevaron su tiempo, sus procesos de negociación, la cesión de expectativas en un proceso extenso que concluirá el 10 de mayo con la asunción del nuevo rector. Luego de dos períodos a cargo de Andrés Sabella, al frente de la UNER, la relación de fuerzas planteada lleva a una sola fórmula para sucederlo: es encabezada por el contador Juan Manuel Arbelo, de Gualeguaychú; secundado por la ingeniera Carla Mántaras, para el Vicerrectorado.

De este modo, y con las listas únicas primando en el proceso electoral, se sabe de antemano quienes serán las nuevas autoridades en las facultades y en el Rectorado por los próximos cuatro años.

Cronograma

El cronograma electoral tuvo su despliegue desde fines del año pasado, con la publicación de padrones. Se procedió luego a las elecciones de consejeros directivos y superiores por cada claustro (docentes, personal administrativo y de servicios, graduados y estudiantes), miembros del cogobierno que en cada facultad procederán este viernes a plasmar la elección de autoridades de Decanato.

Quedará, luego, la sesión de la Asamblea Universitaria (que integran los consejeros directivos de las nueve facultades, más los miembros del Consejo Superior) para votar al Rector y Vicerrectora. Eso sucederá el 25 de abril.

El cronograma fija una fecha para el acto de asunción de decanos, decanas y vicedecanos y vicedecana, el día 22 de abril. Los nuevos consejeros superiores asumirán el día 25 de abril, para proceder de inmediato a la votación del Rector en Asamblea.

Por último, el 10 de mayo, Arbelo tendrá su acto de asunción junto a Mántaras para iniciar su gestión al frente de la UNER. El futuro rector está a cargo, actualmente, de la Secretaría General y de la Secretaría Económico Financiera de la Universidad. Tiene muchos años en el Rectorado, siempre en el área de la gestión de los recursos de la institución. Su primera función fue acompañando a Eduardo Asueta que inició su primer mandato en 2002.

Los decanos 2026- 2030

En Gualeguaychú. La Facultad de Bromatología tendrá a cargo del Decanato a José Antonio Dorati, quien ha ocupado distintos puestos en la gestión de la unidad académica que hoy conduce Gustavo Isaack. Dorati fue en su momento referente estudiantil siendo consejero superior, también, en representación de ese claustro. Lo acompañará en el período la actual vicedecana, María Tulia Aizaga, que va por un nuevo mandato.

En Concordia. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Administración, que conduce Raúl Mangia, elegirá como decano para el nuevo período a Javier Coulleri quien actualmente cumple funciones como secretario Administrativo. Será vicedecano el consejero docente Eduardo Esteban Gutiérrez.

En el caso de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, que hoy tiene a su cargo Luz Marina Zapata, el nuevo decano será Daniel Capodoglio, actual secretario privado del Rector de la UNER y secretario del Consejo Superior. La fórmula se completa con Mariana Lagadari.

En Concepción del Uruguay. Habrá reelección en la unidad académica de La Histórica, la Facultad de Ciencias de la Salud. Serán reelectos para un nuevo mandato el decano Gregorio Etcheverry y el vicedecano Ricardo Azario.

La Facultad de Ciencias Agropecuarias, ubicada en Oro Verde, que hoy conduce Pedro Barbagelata, elegirá como sucesor a Mariano Fabio Saluzzio; secundado por Alejandra Cecilia Kemerer como vicedecana.

En la Facultad de Ciencias Económicas, el actual secretario de Planificación y Gestión, Nicolás Brunner, será electo sucesor del actual decano Sebastián Pérez. Judith Evangelina Tista, docente de la unidad académica en cátedras vinculadas a políticas impositivas, completará la fórmula de Brunner. La sesión del Consejo Directivo está convocada para las 16.

En la Facultad de Ciencias de la Educación, la actual decana de la unidad académica, Aixa Boeykens, será reelecta en el puesto para el período 2026- 2030. Boeykens, formada en el campo de la Comunicación, lleva como compañera de fórmula a una referente de la Educación, la licenciada y consejera directiva Bárbara Isabel Correa. La sesión del Consejo Directivo está convocada para las 13 en el auditorio de la facultad.

En la Facultad de Trabajo Social, la unidad académica que conduce Sandra Arito elegirá como decana a María Rosana Pieruzzini, actualmente coordinadora de la Licenciatura en Trabajo Social. La acompañará como vicedecano el secretario de Investigación y Posgrado de la facultad, Juan Rubén Zabinski. El Consejo Directivo está convocado para la votación a partir de las 17, en el aula 10.

En tanto, en la Facultad de Ingeniería el Consejo Directivo de la unidad académica está convocado a sesión a partir de las 11. La fórmula para suceder al actual decano, Diego Martín Campana, es encabezada por Andrés Naudi, actual secretario Académico de la facultad. Como vicedecana, la propuesta lleva a Celina Bratovich, publicó Página Política.