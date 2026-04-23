La Intersindical de docentes y estatales se movilizó en Paraná contra la reforma previsional

La intersindical compuesta por gremios de docentes y trabajadores estatales se concentró este jueves en Paraná para manifestarse en rechazo a la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial. Los principales gremios se movilizaron desde distintos puntos de toda la provincia. La concentración en Paraná comenzó a las 10 en Plaza de Mayo. Desde allí, las columnas partieron rumbo a la Casa de Gobierno. Muchos de los militantes gremiales, empleados estatales y docentes, cubrieron buena parte de la plaza Mansilla, por lo cual se logró reunir un alto número de manifestantes, como hacía un buen tiempo no ocurría en esta gestión de Rogelio Frigerio. Varios de ellos llegaron en colectivos de diferentes lugares de la provincia.

La medida fue definida días atrás por el espacio multisectorial del que son parte una veintena de gremios.

La medida de fuerza incluye un paro de 24 horas impulsado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), lo que impacta en el normal funcionamiento de escuelas y organismos públicos.

Entre las entidades convocantes se encuentran también la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), la Asociación Bancaria y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná y el sindicato de Luz y Fuerza.

El reclamo también es acompañado por la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) y Jubilados Autoconvocados de la provincia, Sindicato de Trabajadores del Túnel Subfluvial, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Entre Ríos (Sposer), la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Entre Ríos.