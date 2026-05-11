Legisladores de distintos bloques presentaron un proyecto para blanquear pagos en negro en sueldos docentes

Imagen de archivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Legisladores provinciales impulsaron un proyecto para incorporar al salario docente el FOPID y el adicional por Conectividad.

Los diputados provinciales Carlos Damasco, Andrea Zoff, Liliana Salinas y Lorena Arrozogaray, presentaron hoy -11 de mayo-, un proyecto para el blanqueo del FOPID y la Conectividad, dos ítems o códigos que se abonan en negro, en los salarios de los docentes entrerrianos.

Dentro de las consideraciones del mismo detallan:

“Créase el Régimen Provincial de Compensación Salarial Docente, integrado por el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID), y el Complemento Provincial de Conectividad Educativa (CPC), destinado a garantizar la continuidad y sostenimiento de los componentes salariales afectados por la supresión o disminución del financiamiento educativo nacional.

El FOPID tendrá como finalidad: Garantizar el derecho social a la educación mediante el fortalecimiento del salario docente. Asegurar condiciones dignas y equitativas de labor, conforme los principios de justicia social, publicó el portal Orilla y Media.

Sostener el sistema educativo provincial ante la disminución o ausencia de financiamiento nacional. Artículo 3º – Alcance: El régimen creado por la presente ley alcanzará al personal docente activo de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal, conforme la legislación educativa provincial vigente”.

En otro de los articulados, menciona el blanqueo de los actuales códigos, progresividad y movilidad de los mismos:

“El FOPID y el CPC tendrán carácter remunerativo y bonificable, integrando el salario docente a todos los efectos legales. Los montos establecidos en el marco del presente régimen se regirán por el principio de progresividad de los derechos sociales, no pudiendo ser reducido ni suprimido. Los conceptos previstos en la presente ley serán actualizados conforme a los acuerdos paritarios docentes, en línea con el derecho a la negociación colectiva reconocido en el orden constitucional y en la normativa educativa provincial”.

En cuanto al financiamiento el proyecto de Ley dispone:

“Artículo 7º – Recursos: El cumplimiento de la presente ley será atendido con:

a) Recursos del Tesoro Provincial.

b) Asignaciones específicas previstas en la Ley de Presupuesto.

c) Fondos provenientes de la coparticipación federal y programas educativos.

d) Otros recursos que se asignen por ley.

Artículo 8º – Prioridad presupuestaria: En cumplimiento del deber indelegable del Estado provincial de garantizar la educación pública, conforme la Constitución de Entre Ríos y la Ley Nº 9.890, el cumplimiento del Régimen Provincial de Compensación Salarial Docente tendrá prioridad al momento de asignarse las partidas presupuestarias”, consignó el portal Orilla y Media.

Finalmente, el proyecto de Ley sobre el FOPID agrega disposiciones transitorias:

“Ratificase y jerarquizase el régimen creado por el Decreto Nº 2754/2024, adecuándose a las disposiciones de la presente ley. Garantía de no disminución: Los montos actualmente percibidos por los docentes bajo cualquier concepto equivalente no podrán ser disminuidos, en resguardo del principio de intangibilidad salarial”.

El proyecto presentado por los diputados