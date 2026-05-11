Bahillo celebró que la provincia implemente “un plan de desendeudamiento para los trabajadores estatales”

El diputado provincial del PJ, Juan José Bahillo, se refirió al anuncio del Ejecutivo Provincial del programa de desendeudamiento para trabajadores activos y pasivos de la administración pública, a través del Banco de Entre Ríos. “Afortunadamente, el gobierno tomó la propuesta que presentamos en marzo para aliviar la carga financiera que enfrentan numerosos trabajadores estatales”, expresó.

El legislador presentó a el pasado 5 de marzo un proyecto de declaración para que “el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Economía, gestione ante el agente financiero del Estado provincial la elaboración e implementación en conjunto de un plan de desendeudamiento destinado a los empleados públicos provinciales, orientado a permitir la cancelación o refinanciación de deudas que actualmente se descuentan de sus haberes mediante códigos de descuento, a través de líneas de crédito con tasas de interés reducidas, plazos más extensos y condiciones financieras más favorables”.

El programa tenía como objetivo “reducir el nivel de endeudamiento personal y familiar de los trabajadores del sector público, aliviar la carga de los descuentos mensuales sobre los salarios y contribuir a mejorar su ingreso disponible”.

“Enhorabuena que el gobierno provincial se haga eco de nuestro planteo de gestionar un plan de desendeudamiento para los trabajadores estatales”, expresó Bahillo en relación al anuncio del gobierno provincial junto al Banco de Entre Ríos, destacó en un comunicado de prensa.

Señaló que “el oficialismo en su momento decidió no tratar nuestra iniciativa y la envió a comisiones, pero ahora, afortunadamente, el gobierno tomó la propuesta que presentamos para aliviar la carga financiera que enfrentan numerosos trabajadores estatales”.

En los fundamentos del proyecto de declaración se indica que “en los últimos años, la economía argentina ha atravesado un contexto caracterizado por alta inflación, pérdida del poder adquisitivo de los salarios y elevadas tasas de interés, factores que han llevado a numerosos hogares a recurrir al crédito para sostener su nivel de consumo y hacer frente a gastos corrientes. Esta situación ha generado un proceso de endeudamiento creciente de las familias, particularmente en los sectores asalariados”.

“Los trabajadores del sector público no se encuentran ajenos a esta problemática. Un porcentaje considerable de empleados mantiene obligaciones financieras que se descuentan directamente de sus haberes mediante los denominados códigos de descuento, lo que reduce de manera significativa el ingreso disponible mensual y limita la capacidad de afrontar otros gastos esenciales del hogar”, se consignó en un comunicado de prensa.

Finalmente, se señala que “la implementación de un plan de desendeudamiento para empleados públicos en la provincia de Entre Ríos, instrumentado a través del agente financiero del Estado provincial, podría constituir una herramienta valiosa para aliviar la carga financiera que enfrentan numerosos trabajadores estatales”.