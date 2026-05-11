La provincia otorgará $21.600 mensuales a un total de 24.000 prestaciones del programa Seguridad Alimentaria

A través de la tarjeta Sidecreer, la Provincia oficializó una ayuda económica de $21.600 por mes para comprar alimentos a un universo de 24 mil beneficiarios.

En el Boletín Oficial de hoy 11 de mayo -pero con fecha 15 de abril- se publicó el DTO-2026-986-E-GER-GOB, por el cual se aprueba el Programa Provincial de Seguridad Alimentaria – Riesgo Social para el período de enero a diciembre del corriente año.

Se trata de una prestación mensual de carácter alimentario cuyo monto ascenderá a ($ 21.600) para cada titular y alcanzará a un total de 24.000 prestaciones, “lo cual supone una reserva presupuestaria para su ejecución de $ 6.266.880.000” para todo el año.

En el decreto -al que tuvo acceso ANÁLISIS- se detallan como objetivos específicos del Programa:

-“Acreditar las prestaciones alimentarias al 100% de los titulares de las tarjetas que se encuentren bajo cobertura”.

-“Establecer un sistema de actualización periódica de la base de datos de los titulares de derecho y su respectivo grupo conviviente, que permita desarrollar con eficacia y eficiencia las políticas alimentarias, obtenido a través de la última actualización en el reempadronamiento, conformar Registro Único de Políticas Alimentarias que permita individualizar a los titulares de derecho de los programas alimentarios como sujetos prioritarios de las políticas públicas inclusivas que se desarrollen en la provincia”.

-“Individualizar la población objetivo del programa en relación al Programa Alimentar (Plan Nacional Argentina contra el Hambre) de manera que a partir del cruce de datos informáticos el gobierno provincial pueda brindar un complemento alimentario a aquella parte de la población que encontrándose en situación de vulnerabilidad social, no cumple con los requisitos de ingreso al programa nacional y focalizar en los casos de mayor vulnerabilidad”.

Así, con la firma del gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, se establece en el Artículo 1° que se aprueba el “Programa Provincial de Seguridad Alimentaria - Riesgo Social”, que tiene “como objetivos generales brindar un acompañamiento básico para los sectores con mayor vulnerabilidad social de la Provincia”, a través de una tarjeta alimentaria que permita elegir libremente los alimentos, comprar de acuerdo a los gustos y hábitos del titular de derecho –siempre dentro de la lista de alimentos sugeridos desde el organismo ejecutor– promoviendo la autonomía en la selección de alimentos, fomentando la comida en familia y favoreciendo el acceso a alimentos frescos, el cual será ejecutado en el período comprendido entre los meses de enero a diciembre del corriente ejercicio 2026.

Estable también una inversión estimada total de $ 6.266.880.000, contemplando una estimación a entregar a cada beneficiario de $ 21.600 mensuales, para cada titular y para un total de 24.000 prestaciones, a lo que se debe sumar una “Compensación por Operatoria por el monto total de $ 46.080.000 siendo su organismo ejecutor la Dirección de Políticas Alimentarias, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano”.

El Artículo 2° faculta a la ministra de Desarrollo Humano a disponer, mediante el dictado de Resoluciones Ministeriales, la aprobación de las entregas que se realicen en forma mensual, como así gastos en concepto de servicios prestados “Compensación de gastos de implementación y Ejecución del Programa a favor de SIDECREER SA, en el período comprendido entre los meses de enero a diciembre 2026, a favor de los titulares de derechos que resulten beneficiados del programa de Seguridad Alimentaria-Riesgo Social”.

Boletín Oficial