La Sinfónica de Entre Ríos presentará obras rusas junto al flautista mexicano Abraham Sáenz

La Sinfónica de Entre Ríos se presentará el próximo 30 de mayo en La Vieja Usina.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ya prepara su próximo concierto, que tendrá lugar el sábado 30 de mayo a las 20, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, con entrada libre y gratuita por orden de llegada. Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, el organismo provincial compartirá escenario con el destacado flautista mexicano Abraham Sáenz en un programa dedicado a grandes obras del repertorio ruso.

La velada incluirá el “Concierto para flauta y orquesta” de Aram Jachaturián y “Cuadros de una exposición”, una de las piezas más célebres de Modesto Mussorgsky. El concierto cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La presentación llegará después de otro concierto muy bien recibido por el público, realizado el sábado pasado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. En esa ocasión, la Sinfónica interpretó la “Serenata para cuerdas” de Mieczysław Karłowicz y la Sinfonía N°3 “Polaca” de Piotr Ilich Tchaikovsky, con la participación de unos 70 músicos en escena y la dirección invitada del maestro polaco Rafael Delekta.

Tras la función, Delekta destacó el profesionalismo del organismo entrerriano y valoró especialmente el clima de trabajo durante los ensayos. También señaló la capacidad de los músicos para responder rápidamente a las indicaciones de dirección y remarcó el alto nivel artístico de la Sinfónica.

Sobre el repertorio interpretado, el director explicó que la obra de Karłowicz propone una comunicación directa con el público desde una sensibilidad romántica atravesada por influencias de la música folklórica polaca.

Además, el maestro comparó el nivel de la orquesta provincial con agrupaciones internacionales: “El domingo dirigí en Austin y debo reconocer con alegría que las orquestas están al mismo nivel”, afirmó, al tiempo que elogió el trabajo de Gorelik al frente del organismo.