Los entrerrianos Lisandro Martínez y Marcos Senesi, en carrera rumbo al Mundial

Llisandro Martínez y Marcos Senesi, los defensores entrerrianos que integran la prelista.
Los entrerrianos Lisandro Martínez (Manchester United) y Marcos Senesi (Bournemounth) fueron incluidos en la prelista oficial del seleccionado argentino de fútbol masculino para el Mundial 2026, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México. Los dos defensores recibieron están entre los citados por el director técnico Lionel Scaloni.
Martínez, actualmente en los Diablos Rojos y surgido de los clubes Libertad y Urquiza de su Gualeguay natal, participó de las consagraciones del seleccionado en Qatar 2022, pero también fue bicampeón de la Copa América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024) y la Finalíssima (Wembley, Inglaterra, 2022).
Por su parte, el oriundo de Concordia, Senesi, transita su segunda temporada en la Premier League (Inglaterra) con el Bournemounth, luego de haberse destacado en el Feyernod de los Países Bajos y tras transitar su etapa formativa hasta llegar a la Primera División de San Lorenzo de Almagro.
Entre los convocados figuran varios futbolistas del medio local. Entre ellos el arquero Santiago Beltrán (River) además de Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda (Boca).
El debut de la selección argentina de fútbol, que defenderá el título obtenido en Qatar, será el martes 16 de junio, cuando se enfrente con Argelia por la primera fecha del Grupo J.
Cabe destacar que la fecha límite que tiene Lionel Scaloni para presentar la lista definitiva de 26 jugadores es el 30 de mayo, 12 días antes del inicio de la competencia.
La Prelista:
La Prelista:
Emiliano Martínez - Aston Villa
Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
Juan Musso - Atlético de Madrid
Walter Benítez - Crystal Palace FC
Facundo Cambeses - Racing Club
Santiago Beltrán - River Plate
Agustín Giay - Palmeiras
Gonzalo Montiel - River Plate
Nahuel Molina - Atlético de Madrid
Nicolás Capaldo - Hamburgo SV
Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
Lucas Martínez Quarta - River Plate
Marcos Senesi - Bournemounth
Lisandro Martínez - Manchester United
Nicolás Otamendi - SL Benfica
Germán Pezzella - River Plate
Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
Zaid Romero - Getafe CF
Facundo Medina - Olympique de Marsella
Marcos Acuña - River Plate
Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
Gabriel Rojas - Racing Club
Máximo Perrone - Calcio Como 1907
Leandro Paredes - Boca Juniors
Guido Rodríguez - Valencia CF
Aníbal Moreno - River Plate
Milton Delgado - Boca Juniors
Alan Varela - FC Porto
Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
Rodrigo De Paul - Inter de Miami
Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
Enzo Fernández - Chelsea
Alexis Mac Allister - Liverpool
Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
Emiliano Buendía - Aston Villa
Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo
Lionel Messi - Inter de Miami
Nicolás Paz - Calcio Como 1907
Franco Mastantuono - Real Madrid
Thiago Almada - Atlético de Madrid
Tomás Aranda - Boca Juniors
Nicolás González - Atlético de Madrid
Alejandro Garnacho - Chelsea
Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
Matías Soulé - AS Roma
Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club
Gianluca Prestianni - SL Benfica
Santiago Castro - Bologna FC
Lautaro Martínez - Internazionale de Milán
José Manuel López - Palmeiras
Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Mateo Pellegrino - Parma Calcio