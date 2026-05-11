Los entrerrianos Lisandro Martínez y Marcos Senesi, en carrera rumbo al Mundial

Los entrerrianos Lisandro Martínez (Manchester United) y Marcos Senesi (Bournemounth) fueron incluidos en la prelista oficial del seleccionado argentino de fútbol masculino para el Mundial 2026, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México. Los dos defensores recibieron están entre los citados por el director técnico Lionel Scaloni.

Martínez, actualmente en los Diablos Rojos y surgido de los clubes Libertad y Urquiza de su Gualeguay natal, participó de las consagraciones del seleccionado en Qatar 2022, pero también fue bicampeón de la Copa América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024) y la Finalíssima (Wembley, Inglaterra, 2022).

Por su parte, el oriundo de Concordia, Senesi, transita su segunda temporada en la Premier League (Inglaterra) con el Bournemounth, luego de haberse destacado en el Feyernod de los Países Bajos y tras transitar su etapa formativa hasta llegar a la Primera División de San Lorenzo de Almagro.

Entre los convocados figuran varios futbolistas del medio local. Entre ellos el arquero Santiago Beltrán (River) además de Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda (Boca).

El debut de la selección argentina de fútbol, que defenderá el título obtenido en Qatar, será el martes 16 de junio, cuando se enfrente con Argelia por la primera fecha del Grupo J.

Cabe destacar que la fecha límite que tiene Lionel Scaloni para presentar la lista definitiva de 26 jugadores es el 30 de mayo, 12 días antes del inicio de la competencia.

La Prelista:

La Prelista:

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace FC

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltrán - River Plate

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo SV

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemounth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - SL Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian Romero - Tottenhman Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe CF

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Gabriel Rojas - Racing Club

Máximo Perrone - Calcio Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia CF

Aníbal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - FC Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter de Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendía - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo

Lionel Messi - Inter de Miami

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Tomás Aranda - Boca Juniors

Nicolás González - Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Matías Soulé - AS Roma

Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club

Gianluca Prestianni - SL Benfica

Santiago Castro - Bologna FC

Lautaro Martínez - Internazionale de Milán

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino - Parma Calcio