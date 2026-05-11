En el marco de su gira "Lo que el Seco no dijo", el artista guatemalteco Ricardo Arjona sorprendió a su público argentino al invitar al escenario a Ángela Leiva. La cantante de cumbia se unió al cantautor para interpretar una versión de "Fuiste tú" durante la sexta función de su residencia en el Movistar Arena.

Ricardo Arjona y Ángela Leiva se unieron en el escenario para interpretar “Fuiste tú” Con la producción de Fenix Entertainment Group, Arjona protagonizó junto a Leiva uno de los momentos más destacados y ovacionados desde su llegada a Buenos Aires. Al guatemalteco aún le quedan las funciones del 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de este mismo mes.

Tras el memorable dueto, Ángela expresó su emoción en redes sociales: "Jamás me imaginé que después de cantarla tantas veces, en tantos karaokes, algún día la iba a cantar con el mismísimo @ricardoarjona Gracias por este momento ; lo guardo en mi corazón para siempre", escribió junto al video de la presentación.

"Jamás me imaginé que después de cantarla tantas veces, en tantos karaokes, algún día la iba a cantar con el mismísimo @ricardoarjona Gracias por este momento ; lo guardo en mi corazón para siempre". Por su parte, el músico guatemalteco también le dedicó unas palabras a la argentina, destacando su voz y presencia: "Compartir esta canción con talentos del lugar como Ángela Leiva es siempre una experiencia. Gracias Ángela", escribió Arjona en una historia de Instagram que acompañó con imágenes del show.

Ricardo Arjona y Ángela Leiva se unieron en el escenario para interpretar “Fuiste tú” Este encuentro se suma a la lista de colaboraciones que realizó el músico durante su paso por Argentina. El domingo pasado, Eugenia Quevedo fue quien lo acompañó en el escenario para interpretar el éxito.

En un nuevo espectáculo con funciones totalmente agotadas, "Lo que el Seco no dijo" alterna clásicos como "Señora de las cuatro décadas", "Te conozco" y "Acompáñame a estar solo" con las nuevas producciones de Arjona, entre ellas "Despacio que hay prisa".

La función tiene un cierre impactante que combina sus mayores éxitos, como "Fuiste tú", "Minutos" y "Mujeres".

Fuente: Noticias Argentinas.