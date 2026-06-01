Se mantiene el alerta por niebla en Entre Ríos para este lunes, tras una jornada trágica en la ruta

El Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir un alerta nivel violeta debido a la presencia de bancos de niebla y neblinas persistentes para toda la provincia de Entre Ríos para la madrugada y la mañana de este lunes.

Este fenómeno meteorológico provocará este lunes una reducción significativa de la visibilidad, aumentando notablemente el riesgo en la circulación vial en todo el territorio provincial.

En cuanto a las temperaturas, el primer día de la semana tendrá mínimas cercanas a 8º y máximas que no superarán los 18º, con cielo parcialmente nublado durante el día, informó Ahora.

El SMN había emitido la misma advertencia para la madrugada y la mañana de este domingo, jornada que quedó marcada por una tragedia relacionada a este evento climático. Cerca de las 6 de la mañana y con pésimas condiciones de visibilidad, un hombre despistó con su auto en la ruta 32 y cuando salió en busca de ayuda murió atropellado por una camioneta.

Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos solicitó extremar las precauciones y aconseja a vecinos no salir a la ruta o calles a menos que sea estrictamente necesario mientras persista el fenómeno.

Si la niebla sorprende durante la conducción, se debe aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y evitar bajo cualquier circunstancia sobrepasar a otros automóviles.

También es aconsejable encender las luces bajas y las luces antiniebla del vehículo, evitar el uso de luces altas, ya que estas pueden encandilar al propio conductor al reflejarse en la niebla, y adecuar la velocidad a las condiciones de visibilidad actuales de la calzada.

En caso de que la visibilidad sea nula, hay que buscar un lugar seguro para estacionar, como estaciones de servicio o paradores. No hay que detenerse sobre las banquinas ni sobre la calzada, ya que representan un alto riesgo de colisión.