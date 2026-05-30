Gildas presenta "La Llama de la Bailanta" para celebrar el encuentro y la cultura popular

El próximo 14 de junio, Gildas llevará adelante una nueva edición de La Llama de la Bailanta en el Centro Cultural y de Convenciones Juan L. Ortiz de Paraná, una propuesta que invita a compartir música, baile y celebración colectiva en la antesala del invierno.

La iniciativa busca reunir a la comunidad en torno a la cultura popular, generando un espacio para disfrutar, encontrarse y dar calor a los cuerpos a través de la danza y la alegría. Desde la organización destacan que la jornada está pensada como una celebración de las tradiciones y los vínculos comunitarios.

La actividad contará con una previa musical a cargo de la DJ Sofi Miño, quien será la encargada de abrir la pista antes del inicio de la función. Además, se anunciaron invitados especiales y distintas sorpresas para el público.

Durante el evento también funcionará una cantina con opciones de comidas y bebidas para acompañar la velada.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 12.000 pesos y pueden adquirirse a través de Passline. Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al 343 4681935.