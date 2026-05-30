Un papá y su hija cayeron a una profunda cámara cloacal y sin señalizar en Crespo

“Fue una situación espantosa. Íbamos juntos con mis tres hijos. Había gritos, shock y mucho miedo”, relató la mujer.

Una situación que pudo terminar en tragedia generó suma preocupación en la localidad de Crespo.

Jesica Velázquez explicó los momentos de desesperación que vivió junto a su esposo y sus tres hijos, luego de que parte de su familia cayera en una cámara cloacal de aproximadamente cuatro metros de profundidad.

“Fue una desgracia con suerte”, resumió Jesica al recordar el episodio. Según contó, tanto su esposo como su hija de 4 años cayeron al pozo, que se encontraba oculto y sin la señalización correspondiente. “Mi hija tenía hasta el pantalón mojado, con olor y todo lleno de residuos cloacales. Mi esposo se salvó de milagro”, expresó.

La mujer describió escenas de angustia y desesperación. “Fue una situación espantosa. Íbamos juntos con mis tres hijos. Había gritos, shock y mucho miedo”, relató.

Mientras su esposo permanecía dentro de la cámara, la familia intentaba auxiliarlo en medio de la oscuridad, el agua y los gases provenientes de los residuos cloacales.

Jesica recordó a Sol Noticias que durante varios segundos no podían ver a su hija. “Nosotros gritábamos el nombre de Renata y solo escuchábamos correr el agua. Hasta que mi marido pudo agarrarla y tirarla hacia arriba conmigo. No sé cómo hizo para verla o encontrarla”.

La niña sufrió golpes y moretones, además de un fuerte susto. En tanto, su esposo resultó con lesiones en tejidos blandos y presenta molestias en la rodilla y el tobillo que dificultan su movilidad. Además, durante la caída se perdieron un teléfono celular y unos anteojos que fueron arrastrados por el agua.

La familia destacó el acompañamiento recibido por parte de vecinos, personal de la Guardia Urbana Municipal, policía y otros trabajadores que colaboraron en el rescate. “Me ayudaron los vecinos y la GUM. Dos personas mayores sacaron fuerzas de no sé dónde para sacar a mi esposo”, señaló.

Tras el hecho, también advirtieron sobre la existencia de otras cámaras o bocas similares cubiertas por malezas en distintos sectores de la ciudad. “Pensábamos que si cruzaba un niño o una persona mayor, no la cuentan porque nadie podría ayudarlos. Es horrible”, manifestó en diálogo con Sol Noticias.

Pedido de medidas preventivas

La familia indicó que espera mantener una reunión con el intendente y autoridades municipales para plantear la situación y solicitar medidas concretas que eviten nuevos accidentes. Entre los reclamos, piden la correcta señalización de estos sectores y un relevamiento de los lugares que puedan representar un riesgo para los vecinos. “Queremos que esto no vuelva a pasar”, expresaron.