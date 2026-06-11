El tramo clausurado de la Autovía 18 en San Salvador: 20 kilómetros muertos y emprendimientos truncos

La variante San Salvador se habilitó en 2021. Pero fue clausurada al poco tiempo por deficiencias en la obra.

La construcción de la Autovía de ruta nacional 18 debía realizarse en 3 años, pero van 15 y la obra está lejos de concluir. En el medio, cuatro gobiernos nacionales de tres signos políticos diferentes. Ninguno la culminó. Y los problemas siguen agravándose.

Uno de los sectores seriamente afectados y que debió ser inhabilitado por su pésimo estado, fue la variante de San Salvador, desde el kilómetro 197 hasta el 217.

Se trata de una traza nueva que funciona como circunvalación. Su objetivo principal es desviar el tránsito para que no ingrese al área urbana de San Salvador.

Esa variante se habilitó en 2021. A la par, se inauguraron numerosos emprendimientos comerciales. Sin embargo, la traza vial fue clausurada al poco tiempo por deficiencias en la obra. Y con ella, numerosos emprendimientos comerciales tuvieron que bajar persianas. Así lo indicó este miércoles el programa Cuestión de Fondo (CdF), que se emite por Canal 9 Litoral.

Ahora, quienes transitan por allí, deben ingresar a la ciudad para continuar luego con la Autovía.

Cronología

En julio de 2021, se habilitó la variante que rodea la ciudad de San Salvador. Sin embargo, la obra duró poco. A tres años de su habilitación, Vialidad Nacional decidió el corte total, debido a las serias fallas que presentaba el asfalto. Corría julio de 2024.

Desde su inhabilitación, los automovilistas debieron comenzar a ingresar (y lo siguen haciendo actualmente) a la ciudad de San Salvador para continuar luego hacia la autovía.

El sector clausurado, que aún hoy sigue inactivo, fue escenario de numerosos siniestros viales e importantes roturas de vehículos.

Emprendimientos afectados

Pero además de los accidentes y roturas de vehículos, otra consecuencia que sufrió la zona fue el golpe económico que significó para numerosos emprendimientos comerciales que nacieron por y para la Autovía. Todos, pensados para brindar sus servicios y productos a autos, camiones y colectivos que circulaban día y noche por el lugar. La mayoría de esos proyectos y emprendimientos quedaron truncos. Al menos, hasta que vuelvan a habilitarse esos veinte kilómetros.

El emprendimiento más importante que sufrió la clausura de la Autovía fue una estación de servicios, pensada para abastecer de combustible al tránsito del lugar.

Además, en la zona se construyó una parrilla familiar, un comedor, un emprendimiento de una firma del rubro alimentario, un taller agrícola, un depósito para insumos agropecuarios y un proyecto de inversión de un molino arrocero.

Todos los emprendimientos, en mayor o menor medida, se vieron económicamente afectados.

Inauguración improvisada

Carlos Benay, titular del Centro Económico de San Salvador, en diálogo con el programa Cuestión de Fondo se mostró preocupado por la situación de las demoras en reparar la traza inhabilitada. “Debemos aclarar que es una obra que nunca estuvo bien hecha. Fue una inauguración improvisada. Cuando se hizo el pintado de las líneas, la ruta ya estaba en malas condiciones. Ese es el fondo del problema, pero hoy estamos con otro gran problema, ya que todo el tránsito atraviesa la ciudad y está deteriorando la travesía urbana que se había construido nueva”.

El titular de la entidad que agrupa a comercios e industrias de la localidad explicó que la inhabilitación del tramo de la Autovía generó serios problemas para los comercios que habían invertido en el lugar. “Se frenó todo: hubo negocios que no pudieron arrancar, algunos que trabajan a media y otros que directamente cerraron. El deterioro económico es importante”.

La concejal Graciela Blanc (Juntos), sostuvo que el tramo entre San Salvador y la ruta 14, “se debe haber inaugurado como tres veces y con el mismo resultado. Hay fotos para todos lados, pero la ruta está como está”.

Paga el estado

Raúl Meza, secretario General del Sindicato del personal de Vialidad Nacional Entre Ríos y secretario gremial de la Federación, explicó a CdF: “El tramo se inhabilitó porque las empresas que trabajaban en el lugar (Pietroboni-Panedile-Losi), en vez de continuar con la reparación, se retiraron del lugar. Ese sector fue clausurado por la cantidad de baches que se provocaban a diario y por la rotura de vehículos”.

Según explicó el sindicalista, el problema está judicializado hoy, “pero quien siempre termina pagando es el estado”.

La preocupación del intendente

Jorge Zambón, intendente de San Salvador, explicó a CdF que la inhabilitación de ese tramo de la Autovía, obliga al tránsito atravesar el centro de la localidad. “No hay banquinas y cuando un camión se rompe, causa serios problemas”.

“El tramo que se inhabilitó (desde el kilómetro 197 al 2017) “muestra la calidad de las obras. En poco tiempo de uso, ese sector quedó clausurado”.

Senadores

En febrero de 2024, los senadores de Más por Entre Ríos, Juan Cosso y Marcelo Berthet, enviaron un pedido de informes al Ejecutivo provincial para saber el estado de situación de las obras y el detalle pormenorizado de ejecución de cada uno de los tramos.

“Ese pedido nunca fue contestado. Es una obra que atravesó a distintas gestiones de gobierno, pero en el inicio de esta gestión nacional se había paralizado por completo. Luego se retomaron las obras y ahora vemos que -otra vez- se interrumpieron las obras”, indicó Cosso.

Fuente: Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral)